Paris.Deutschland, Frankreich und Polen wollen sich in der Außenpolitik besser abstimmen und den Zusammenhalt zwischen Ost und West in der Europäischen Union stärken. „Es sind stürmische Zeiten in Europas Nachbarschaft“, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Donnerstag nach einem Treffen mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian und dem polnischen Außenminister Zbigniew Rau in Paris.

Die Außenminister kamen nach mehrjähriger Pause wieder zu ihrem außenpolitischen Gesprächsforum Weimarer Dreieck zusammen. „Diejenigen, die dieses Format schon abgeschrieben haben, denen können wir sagen, dass wir sie eines Besseren belehren“, sagte Maas. Es sei nicht selbstverständlich, dass sich Frankreich, Deutschland und Polen heute gemeinsam für Frieden stark machen, sagte Le Drian.

Das Weimarer Dreieck war 1991 bei einem Treffen der damaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas und Krzysztof Skubiszewski im thüringischen Weimar gegründet worden. Das letzte Außenministertreffen fand 2016 zum 25. Jubiläum auf Schloss Ettersburg statt. dpa

