Gemeinsamer Weg oder Alleingang?

Berlin.Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) meinte am Montag, er sei „ein bisschen unglücklich“. Und zwar darüber, dass es „eine Fülle von neuen Beschlüssen der Länderkabinette“ gebe, die weit über das bisher Vereinbarte hinausgingen. Man könnte auch sagen: Das Durcheinander bei den Corona-Lockerungen wächst – jedes Bundesland, wie es will. Macht da die Beratung der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch überhaupt noch einen Sinn?

Beispiel Niedersachsen: Dort sollen bereits ab kommenden Montag Restaurants, Gaststätten und Biergärten wieder mit maximal der Hälfte ihrer Plätze für Gäste öffnen können. Das verkündete Landeswirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Beispiel Sachsen-Anhalt: Dort können sich nun bis zu fünf Menschen draußen treffen, auch wenn sie nicht in einem Haushalt leben. Zahlreiche eigene Lockerungen hat auch Baden-Württemberg schon umgesetzt. So ist etwa die Ausgangssperre für Bewohner von Pflegeheimen aufgehoben worden. Ähnlich wie in Hessen.

Regierungssprecher Steffen Seibert wurde am Montag gefragt, warum sich die Kanzlerin überhaupt noch mit den Ministerpräsidenten zusammenschalte. Es gehe darum, so Seibert, „grundsätzliche Leitlinien zu beraten und zu verabschieden“. In den vergangenen Wochen habe es immer „regionale Nuancen“ und „Akzentsetzungen“ gegeben. Wichtig sei aber „die gemeinsame Strategie“. Richtig ist: Die Pandemie verläuft unterschiedlich in den Ländern, was ein Grund für ebenso unterschiedliche Lockerungen sein dürfte. Bei den Beratungen am Mittwoch sollen laut Seibert Öffnungskonzepte für die Lebensbereiche Sport (darunter auch die Bundesliga), Schule und Kita erörtert werden. Zudem werde nun doch schon über „Perspektiven“ für die Gastronomie, das Hotel- und Gastgewerbe sowie den Tourismus geredet.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.05.2020