General ohne Rückfahrkarte

Mainz.„Bleibt er in Mainz, oder geht er nach Berlin?“ Über die Zukunft des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministers Volker Wissing wurde schon seit Wochen spekuliert, nachdem erste Berichte über ein Interesse des 50-Jährigen an einer Rückkehr in den Bundestag erschienen waren. Inzwischen ist die Frage mit einem klaren „Sowohl als auch“ beantwortet: Wissing geht als neuer FDP-Generalsekretär nach Berlin, bleibt aber zumindest bis zur Landtagswahl gleichzeitig auch als Ressortchef und stellvertretender Ministerpräsident in Mainz.

Nach Wissings Ankündigung, auf dem FDP-Bundesparteitag im September als Generalsekretär zu kandidieren, ohne seine Funktion in der Landesregierung aufzugeben, ist in Rheinland-Pfalz prompt Streit über die Frage entstanden, ob beide Ämter überhaupt unter einen Hut zu bringen seien. Ausgerechnet in der Corona-Krise würden die Unternehmen im Land „nur noch einen halben Wirtschaftsminister“ haben, empört sich CDU-Landesgeneralsekretär Gerd Schreiner.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ist dagegen froh, den FDP-Mann auch im Landtagswahlkampf noch in der Ampelkoalition an ihrer Seite zu wissen. Wissing habe ihr versichert, sein Amt in Mainz mit ganzer Kraft auszuüben, und sie habe gar keinen Grund, daran zu zweifeln, betont sie. Und Dreyer weiß, wovon sie spricht. Hat sie doch 2019 monatelang die SPD als kommissarische Parteivorsitzende im Bund geführt, ohne deshalb ihr Amt als Ministerpräsidentin zu vernachlässigen. Am Ende entschied sich Dreyer für Mainz.

Ohne Rückfahrkarte

Und das dürfte der entscheidende Unterschied zu Freidemokrat Wissing sein. Sein Wechsel in den Bundestag nach Berlin gilt nach der Landtagswahl im März als so gut wie sicher – ohne Rückfahrkarte ins Landeskabinett. Wenn er schon wieder ein Ministeramt einnehmen will, dann wohl eher in einer Bundesregierung mit FDP-Beteiligung.

Vor dem Scheitern der Gespräche über eine Jamaika-Koalition in Berlin ausgerechnet an FDP-Chef Christian Lindner hatte Wissing als möglicher Kandidat für das Finanzministerium in der Bundeshauptstadt gegolten. Schließlich hatte sich der in Landau in der Pfalz geborene Jurist bereits von 2009 bis 2013 als Vorsitzender des Finanzausschusses im Bundestag einen Namen gemacht und auch bei den Jamaika-Verhandlungen für die FDP federführend über die Finanz- und Steuerpolitik verhandelt.

Nach dem Ausscheiden der Liberalen aus dem Bundestag 2013 hatte sich Wissing ganz auf Rheinland-Pfalz konzentriert, dort war er bereits seit 2011 Landesvorsitzender. Bei der Landtagswahl 2016 gelang ihm das Kunststück, die FDP nicht nur nach mehrjähriger Abwesenheit zurück ins Landesparlament zu führen. Er brachte sie auch gleich in die Landesregierung und schmiedete mit Dreyer und der Grünen-Umweltministerin Ulrike Höfken eine Ampelkoalition.

Und dieses ungewöhnliche und bundesweit derzeit auch einmalige Bündnis hielt und hält allen Unkenrufen zum Trotz bis heute. Die Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen regiert sogar ausgesprochen harmonisch zusammen. Das Verantwortungsbewusstsein sei auf allen Seiten da. „Wir haben vertragstreue Koalitionspartner“, die auch den Willen hätten, das gemeinsame Regierungsprogramm umzusetzen, sagte Wissing schon nach einem Jahr im Gespräch mit dieser Redaktion und wiederholte dies sinngemäß auch in der Gegenwart immer wieder.

Die Zusammenarbeit mit Dreyer und den Grünen erlebt er gewinnbringender als die mit CDU und CSU in der Bundesregierung von 2009 bis 2013. Von der Union habe es keine Bereitschaft gegeben, die FDP in ihrer ihrer Finanzpolitik zu unterstützen. Sie habe gegen den Koalitionsvertrag gearbeitet.

Ob es in Berlin nach der Bundestagswahl 2021 für eine Ampelkoalition reichen wird, ist offen. Wissing könnte in Gesprächen mit den Grünen unbefangener auftreten als Lindner. Unklar ist, mit wem die FDP im März an der Spitze in die Landtagswahl gehen könnte. Als Nachfolgerin im Wirtschaftsministerium steht Staatssekretärin und stellvertretende FDP-Landesvorsitzende Daniela Schmitt bereit. Den Landesvorsitz wird Wissing wohl behalten.

