Georgia entscheidet über Joe Bidens Macht

Atlanta.Als Donald Trump vor 20 Jahren in Amerikas Teppichboden-Hauptstadt aufschlug, war er nur Mitläufer. Marla Maples, später seine zweite Ehefrau, besuchte 1991 in der Nähe von Dalton ihre ehemalige Highschool. Am Montagabend ging es in der 34 000 Einwohner-Stadt im Norden Georgias für Trump weder um die eigene Frau noch um Bodenbeläge. Sondern „um die Zukunft Amerikas“. Der sein geräuschloses Abdanken verweigernde US-Präsident wollte bei einer großen Kundgebung sein Gewicht ein letztes Mal in die Waagschale werfen.

Am heutigen Dienstag entscheiden sich im südlichsten der 13 amerikanischen Gründungs-Bundesstaaten die Machtverhältnisse in Washington. Die amtierenden republikanischen Senatoren David Perdue und Kelly Loeffler müssen in die Stichwahl. Obsiegen die durch fragwürdige Insider-Geschäfte an der Börse ins Gerede gekommenen Multi-Millionäre, behalten die Konservativen im Oberhaus des Kongresses die Mehrheit. Viele Projekte des designierten Präsidenten Joe Biden etwa im Umwelt- oder Sozialbereich könnten damit verhindert werden.

Machen dagegen die demokratischen Herausforderer Raphael Warnock und Jon Ossoff das Rennen, die in Umfragen knapp vorn liegen, stünde es 50:50 im Senat. Bidens designierte Vize Kamala Harris würde dann mit ihrer laut Verfassung hervorgehobenen Stimme die Mehrheit sichern. Weil die Demokraten schon im Repräsentantenhaus den Ton angeben, könnte Biden bis zu den Zwischenwahlen in zwei Jahren mit üppiger Beinfreiheit regieren. Fast ein Wunschkonzert.

Für Republikaner wie Nathaniel Grubman dagegen ist es „der Weltuntergang“. Der pensionierte Installateur war Anfang Dezember in Valdosta im Süden Georgias dabei. Damals hatte Trump den republikanischen Wahl-Verantwortlichen um Georgias Gouverneur Kemp vorgeworfen, Komplizen bei einem gerichtlich bis heute nie bestätigten Wahlbetrug zugunsten Joe Bidens gewesen zu sein.

Druck auf obersten Wahlleiter

Gleichzeitig rief er seine Fans dazu auf, auf keinen Fall die Stichwahl für den Senat zu schwänzen. Weil, so Grubman, Amerika sonst den „kommunistischen Feldversuchen“ der Demokraten mit ihrer Krankenversicherung für alle und scharfer Klimaschutzpolitik zum Opfer falle.

Dass Trumps apokalyptische Rhetorik fruchtet und konservative Wähler massenhaft an die Urnen treibt, ist für die Republikaner in Georgia seit Sonntag laut Experten im „Atlanta Constitution Journal” noch fraglicher geworden. Am Samstag nahm er in beispielloser Form am Telefon Georgias obersten Wahlleiter in die Mangel, um den knappen Sieg Bidens am 3. November im Südstaat nachträglich zu annullieren. In dem von der „Washington Post“ veröffentlichten Telefonat sagte Trump, dass er von Brad Raffensberger 11 780 Stimmen benötige, um den Vorsprung Bidens zu neutralisieren. Die Wähler Georgias seien „sehr wütend“, weil doch erwiesen sei, dass er, Trump, die Wahl eindeutig gewonnen habe. Es sei „nichts verkehrt daran“, wenn Raffensberger die Resultate „neu berechnet“ und „Stimmen findet“. Trumps Vorgehen sei anti-demokratisch und kratze an den „Fundamenten unserer Republik“, erklärten Top-Republikaner wie Mitt Romney und Paul Ryan, die 2012 als Präsidentschafts- und Vizepräsidentschaftskandidaten angetreten waren.

Raffensberger wies Trumps Ansinnen zurück. Dessen Daten und Aussagen beruhten auf unwahren Informationen und Verschwörungstheorien. Georgias Wahlergebnis, das Joe Biden 16 Stimmen im „electoral college“ bescherte und dort zu seinem 306:232-Sieg beitrug, ist von allen Gerichten bestätigt worden.

