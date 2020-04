Gepaltene Meinungen zu Corona-App und Fußball-Bundesliga

Verhalten der Bevölkerung in nächster Zeit?

Die Befragten glauben in der Mehrheit, dass sich die Mitmenschen auch in nächster zeit weiter vernünftig verhalten werden. Uneins sind sich die Deutschen über die Nutzung einer App zum Schutz vor dem Virus. Auch was die Frage zur Fortsetzunge der Fußball-Bundesliga angeht, sind die Meinungen gespalten.

Wenn es ganz allgemein darum geht, ob sich die Menschen in Deutschland in der nächsten Zeit an die Corona-Regeln halten, sind 61% der Ansicht, die Menschen werden sich vernünftig verhalten, 35% bezweifeln das, 4% machen dazu keine Angabe.

Dauerhafte Einschränkung der Grundrechte?

Durch die Verbote in der Corona-Krise kam es auch zu einigen Einschränkungen bei den Grundrechten wie der Versammlungsfreiheit, der Reisefreiheit oder der Berufsausübung. Knapp ein Fünftel der Deutschen (17%) sorgt sich, dass auch nach der Krise ein Teil der Grundrechte dauerhaft eingeschränkt bleibt, 82% machen sich keine Sorgen (weiß nicht: 1%).

Nutzung einer App zum Schutz vor dem Virus?

Viel diskutiert wird zurzeit auch über eine App für Smartphones bzw. Handys, die ohne Zugriff auf persönliche Daten dem Nutzer Hinweise gibt, ob er sich in der Nähe einer mit dem Virus infizierten Person aufgehalten hat. Uneins sind die Deutschen über die Nutzung einer solchen App: 47% würden eine solche App zum Schutz vor dem Coronavirus nutzen, 42% würden dies nicht tun, 8% verfügen nicht über ein Smartphone/Handy und 3% sagen „weiß nicht“. Mehrheitlich eine solche App nutzen würden die Anhänger der Union (55%), der FDP (53%) und der Grünen (53%).

Fortsetzung der Bundesliga-Saison im Fußball?

Während in anderen Sportarten die Saison schon abgebrochen wurde, wird in der Fußball-Bundesliga noch diskutiert, wie es weitergehen kann. Auch hier sind sich die Deutschen nicht einig: 40% sprechen sich für einen Abbruch der Saison aus, 46% für Spiele ohne Zuschauer und 14% können oder wollen kein Urteil dazu abgeben.

Macht die Bundesregierung in der Corona-Krise ihre Sache gut?

Alles in allem wird auch in dieser Woche der Bundesregierung für ihre Arbeit in der Corona-Krise von einer breiten Mehrheit ein positives Zeugnis ausgestellt: 90% der Befragten (Mrz-II: 89%; Apr-I: 88%) sind der Ansicht, dass die Bundesregierung hier einen guten Job leistet, 8% (Mrz-II: 8%; Apr-I: 10%) üben Kritik an der Arbeit der Großen Koalition, 2% machen dazu keine Angabe.

Macht die Europäische Union in der Corona-Krise ihre Arbeit gut?

Während die Bundesregierung hier eine sehr positive Einschätzung erhält, wird die Arbeit der Europäischen Union von der Hälfte der Deutschen (48%) kritisiert, 35% sind der Meinung, dass die EU im Zusammenhang mit der Corona-Krise einen guten Job macht, 17% haben dazu keine dezidierte Meinung.

Zusammenhalt in der Europäischen Union

44% gehen davon aus, dass die Corona-Krise sich kaum auf den Zusammenhalt der EU-Mitgliedsstaaten auswirkt. 38% befürchten, dass der Zusammenhalt in der Europäischen Union schwächer wird. Von einem stärkeren Zusammenhalt durch die Krise gehen lediglich 14% aus.

Wirtschaftliche Lage

Aktuell sind weniger als die Hälfte der Deutschen (43%) der Meinung, die ökonomische Lage ist gut (Mrz-II: 49%; Apr-I: 41%), 35% halten sie für teils gut, teils schlecht (Mrz-II: 30%; Apr-I: 37%) und 20% stufen sie als schlecht ein (Mrz-II: 19%; Apr-I: 21%).

Die Zukunftsaussichten für die deutsche Wirtschaft werden so düster gesehen wie zuletzt in der Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren: 73% befürchten eine negative Entwicklung (Feb: 39%; Mrz-I: 47%), knapp jeder Fünfte (18%) erwartet, dass sich wirtschaftlich demnächst „nicht viel ändern“ wird (Feb: 49%; Mrz-I: 44%), lediglich 7% rechnen mit einem Aufwärtstrend (Feb: 10%; Mrz-I: 7%).

Weitaus stabiler fällt die Einschätzung der eigenen ökonomischen Situation aus: 67% der Befragten beurteilen ihre persönliche finanzielle Lage als gut (Mrz-II: 68%; Apr-I: 63%), 26% als teils gut, teils schlecht (Mrz-II: 22%; Apr-I: 28%) und 6% sind der Ansicht, es geht ihnen finanziell schlecht (Mrz-II: 9%; Apr-I: 9%).

Und auch die eigenen Erwartungen sind deutlich positiver und konstanter als die allgemeinen: 16% der Bürger erwarten, dass es ihnen in einem Jahr ökonomisch besser gehen wird als heute (Feb: 14%; Mrz-I: 13%), 17% befürchten eine Verschlechterung ihrer persönlichen finanziellen Situation (Feb: 13%; Mrz-I: 14%), die Mehrheit von 63% rechnet mit gleichbleibenden Verhältnissen (Feb: 72%; Mrz-I: 71%).

Parteikompetenz: Wirtschaft

55% halten die CDU/CSU für die Partei mit der größten Kompetenz in Wirtschaftsfragen (Feb: 40%; Mrz-I: 39%), nur 9% glauben, dass die SPD im Bereich Wirtschaft den meisten Sachverstand hat (Feb: 8%; Mrz-I: 12%), dass keine Partei die wirtschaftlichen Probleme lösen kann, denken 16% (Feb: 24%; Mrz-I: 21%), 14% machen keine Angabe (Feb: 15%; Mrz-I: 16%).

Parteikompetenz: Sicherung der Renten

Bei der Rentenkompetenz liegen Union und SPD nah beieinander: Aktuell schreiben 30% (Feb-I 2019: 25%) der Union zu, dass sie am besten für die Sicherung der Renten sorgen kann, 27% der SPD (Feb-I 2019: 24%) und 5% der Linken (Feb-I 2019: 5%). 14% sind der Meinung, dass keine Partei für sichere Renten sorgen kann (Feb-I 2019: 18%), und 19% geben kein Urteil ab (Feb-I 2019: 18%).