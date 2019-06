Gericht kritisiert Nachteile für Ausländer

Brüssel/Luxemburg.Die Mahner haben recht behalten: Deutschlands Pläne für eine Pkw-Maut sind vor dem höchsten Gericht der EU, dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg, krachend gescheitert – und zwar in allen zentralen Punkten. Tatsächlich fiel die Zurückweisung derart umfassend aus, dass die beschlossenen Pläne kaum zu reparieren sein dürften.

So rügten die Richter nicht nur die geplante Entlastung der deutschen Pkw-Besitzer, die die jährlichen Kosten von höchstens 130 Euro über eine Minderung der Kfz-Steuer erstattet bekommen sollten, als „mittelbare Diskriminierung“. Denn so werde die „wirtschaftliche Last dieser Abgabe allein auf den Haltern und Fahrern von in anderen Mitgliedstaaten zugelassenen Fahrzeugen liegen“, heißt es in einer vom Gerichtshof verbreiteten Zusammenfassung des Urteils.

Plaketten oder Jahresgebühr

Auch die Ausgestaltung der Infrastrukturabgabe stieß auf deutliche Zurückweisung. Deutsche Autofahrer hätten keine Alternative zur Jahresvignette, selbst wenn sie die Schnellstraßen weniger benutzen wollten. Das sei politisch nicht in Ordnung, weil für deutsche Autofahrer weiterhin das Steuerfinanzierungsprinzip für die Autobahnen gelte, während auf ausländische Fahrer das „Verursacherprinzip“ angewendet werden sollte. Denn sie können zwischen einer Plakette für zehn Tage oder zwei Monate und einer Jahresgebühr wählen.

Hinzu kämen aber auch Verstöße gegen das Grundrecht auf freien Waren- und Dienstleistungsverkehr, heißt es weiter. Denn die Infrastrukturabgabe sei „geeignet, die Transportkosten und damit auch die Preise für Erzeugnisse (aus Nachbarländern, d. Red.) zu erhöhen und damit deren Wettbewerbsfähigkeit zu beeinträchtigen“. Unter dem Strich müssten die Wettbewerber mit höheren Kosten, die Verbraucher mit höheren Preisen rechnen. Das Urteil bedeutet nicht nur für die CSU, die das Vorhaben betrieben hatte, und die Bundesregierung eine Schlappe. Auch die Europäische Kommission gerät nun in Erklärungsnot. Denn EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc, die Berlins Mautpläne abgelehnt und erst nach massivem Drängen von Kommissionschef Jean-Claude Juncker gebilligt hatte, steht nun blamiert da. Mehrfach bezeichnete die EU-Behörde die deutsche Pkw-Maut in ihrer zuletzt vorgelegten Fassung als „EU-konform“ und winkte sie deshalb durch.

CSU-Europapolitiker Markus Ferber zeigte sich enttäuscht von dem Richterspruch. Er forderte die EU-Kommission auf, nun alle nationalen Mautsysteme „auf den Prüfstand zu stellen“.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019