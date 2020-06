Gericht schlägt Vergleich vor

Bremen.In einem millionenschweren Streit über Baukosten bei der „Gorch Fock“ hat das Landgericht Bremen einen Vergleich zwischen einer Bremerhavener Werft und dem Bund vorgeschlagen. Die streitenden Parteien erklärten sich in der mündlichen Verhandlung am Freitag aber nicht zu dem Vorschlag.

Die Bredo Dockgesellschaft in Bremerhaven fordert von der Bundeswehr 10,5 Millionen Euro Restzahlung für ihre Arbeiten an dem Segelschulschiff der Marine. In ihrem Schwimmdock ist von 2016 bis Juni 2019 am Stahlrumpf der „Gorch Fock“ gebaut worden.

Der Bund will nicht zahlen – er geht davon aus, dass alle Kosten für Arbeiten der Bredo bereits beim früheren Generalauftragnehmer, der Elsflether Werft, beglichen worden sind. Diese ist aber insolvent.

Einigung bei 2,35 Millionen Euro?

Der Vorsitzende Richter Malte Kornol schlug den Parteien vor, sich bei 2,35 Millionen Euro zu vergleichen. Nach vorläufiger Einschätzung des Gerichts habe weder die Klage von Bredo noch die Gegenklage des Bundes vollständig Aussicht auf Erfolg, sagte er. Er setzte ein Urteil für den 20. November an.

Die Marine bildet auf der 62 Jahre alten Bark Offiziersanwärterinnen und -Anwärter im seemännischen Handwerk aus. Die Sanierung der „Gorch Fock“ hat sich aber zu einer langen Geschichte entwickelt, die die damalige Verteidigungsminister Ursula von der Leyern (CDU) zeitweise in Bedrängnis brachte. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.06.2020