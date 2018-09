Gericht untersagt Kandidatur Lulas

Brasília.Fünf Wochen vor der Präsidentenwahl in Brasilien werden die Karten neu gemischt. Der große Favorit Luiz Inácio Lula da Silva (Bild) ist aus dem Rennen – nach einer Marathonsitzung entschied das Oberste Wahlgericht am Wochenende, dass Lula nicht zur Wahl antreten darf. Der Ex-Präsident kann gegen die Entscheidung noch in Berufung gehen. Lula sitzt wegen Korruption eine langjährige Haftstrafe ab. Erst am Donnerstag hatte der frühere SPD-Vorsitzende Martin Schulz Lula im Gefängnis besucht. dpa

