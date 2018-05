Geringe Chancen für Bamf-Ausschuss

Anzeige

AfD: Ihr kommt die Affäre gelegen, weil sie schon lange einen „Merkel-Untersuchungsausschuss“ fordert, der die aus ihrer Sicht unrechtmäßige Flüchtlingspolitik der Kanzlerin durchleuchten soll. Nach einer Umfrage seien 57 Prozent der Deutschen dafür, so Gauland gestern. Gemäß ihrem Antrag zum U-Ausschuss will die Fraktion neben der Bamf-Affäre vor allem die Umstände der Grenzöffnung 2015 aufklären.

Grüne: Sie sind äußerst skeptisch. Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt betonte gestern, die Aufklärung im Innenausschuss sei viel sinnvoller, „als sich erst einmal monatelang über den Auftrag eines Untersuchungsausschusses zu streiten“. Auch wollen sie prinzipiell nicht mit der AfD zusammenarbeiten.

Linke: Sie weiß nicht, was sie will. Während Fraktionsvize Sevim Dagdelen einen Untersuchungsausschuss für möglich hält, lehnt Innenexpertin Ulla Jelpke ihn ab. Vielen in der Fraktion ist es zuwider, ausgerechnet beim Thema Flüchtlinge gemeinsame Sache mit der AfD und der FDP zu machen.

SPD: Auch wenn sie ab und an mit einem U-Ausschuss droht, so ist es unwahrscheinlich, dass sie der Einsetzung zustimmt. Die SPD müsste sich gegen den Koalitionspartner Union stellen, was heikel wäre.

CDU/CSU: Seehofer hat sich offen für einen Untersuchungsausschuss gezeigt. Der Innenminister hat freilich leicht reden: In erster Linie würde es dann um die Amtszeit seines Vorgängers Thomas de Maizière (CDU) gehen.

