Geschenk des Papstes: „Bethlehem ist heiliger geworden“

Jerusalem.Das Holz ist etwa so lang und dick wie ein Finger, doch für gläubige Christen ist es eine wichtige Reliquie: ein Teil der Krippe, in der Jesus Christus nach seiner Geburt gelegen haben soll. Papst Franziskus hat dem Franziskaner-Orden im Heiligen Land ein Stück der Reliquie geschenkt, die in Rom verehrt wird. Priester Tomasz Grysa bezeichnet die Gabe des Papstes als „Zeichen für seine andauernde Fürsorge und Liebe für das Heilige Land“.

Nach der Messe im Pilgerzentrum Notre Dame knien Gläubige vor der Reliquie, die in einem silbernen Reliquiar ausgestellt ist, und küssen sie. Vor einigen Tagen wurden sie von Jerusalem nach Bethlehem gebracht und in der katholischen Katharinenkirche neben der Geburtskirche ausgestellt. Bethlehem im Süden des Westjordanlandes gilt gläubigen Christen als Geburtsort Jesu. Nicht wenige Historiker gehen davon aus, dass Jesus tatsächlich in Nazareth geboren wurde. Die Geburtsgeschichte steht in zwei der vier Evangelien der Bibel (Matthäus und Lukas) in zwei deutlich verschiedenen Versionen.

Franziskanermönch Eugenio Alliata sieht die Übergabe des Krippen-Stücks an die Franziskaner in Jerusalem vor allem als starkes Zeichen der guten Beziehung zwischen den Kirchen in den beiden Städten. „Für uns ist es wichtig, weil das Relikt in antiker Zeit aus Bethlehem weggenommen wurde und niemals zurückkam.“

Palästinenser vermittelten

Die Reliquie, die als Krippe von Jesus Christus verehrt wird, befindet sich derzeit in der Kirche Santa Maria Maggiore, einer der vier großen Papstbasiliken in Rom. Wie es auf der Seite des Vatikans heißt, steht dort der Reliquienschrein in Form einer Krippe, der laut Tradition einige Holzstücke der Futterkrippe enthält, in der das Jesuskind gelegen haben soll. Laut Franziskanerkustodie hatte die Reliquie ein Patriarch von Jerusalem vor fast 1400 Jahren Papst Theodor I. (642-649) geschenkt. Issa Kassissieh, palästinensischer Botschafter beim Heiligen Stuhl, sagt, Palästinenserpräsident Mahmud Abbas habe den Papst bei einer Audienz um die Reliquie zur Adventszeit gebeten. „Die Reliquie war ein Weihnachtsgeschenk von seiner Heiligkeit an das Heilige Land, die palästinensische Führung und das Volk“, sagt Kassissieh.

Galit Noga-Banai, Professorin für Kunstgeschichte an der Hebräischen Universität in Jerusalem, betont, dass für Reliquien der Grundsatz pars pro toto wichtig sei – ein Detail gelte so viel wie das Ganze. „Wenn man nur einen Teil der Reliquie hat, ist die Heiligkeit die Gleiche.“ Das Haar eines Heiligen gelte für einen Gläubigen als genauso mächtig wie der Heilige selbst. Das Gleiche gelte also auch für einen selbst sehr kleinen Teil der Krippe.

Mit dem Geschenk des Papstes „kommt eine sehr wichtige Reliquie zurück, welche den Ort noch heiliger macht“, sagt Noga-Banai. „Nun hat man hier nicht mehr nur die Geburtshöhle, sondern auch noch eine andere Reliquie. Bethlehem ist heiliger geworden.“ Unter der Geburtskirche in Bethlehem befindet sich die Geburtshöhle. Dort markiert ein Stern im Boden den Ort, an dem nach christlichem Glauben Jesus Christus geboren wurde. Die Krippen-Reliquie sei deswegen besonders wichtig, weil sie nach Ansicht der Gläubigen den Körper Jesu Christi berührt habe. dpa

