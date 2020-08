Geschlossene Front gegen Trump

Washington.Bernie Sanders muss sich bei der Eröffnung des Krönungsparteitags der Demokraten am Montag mit der zweitbesten Platzierung auf der Rednerliste begnügen. Der linke Rivale Joe Bidens um die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten überlässt der früheren First Lady Michelle Obama mit einer vorab aufgezeichneten Video-Botschaft den Vortritt, der Star des ersten Tages der virtuellen „Democratic National Convention“ zu sein.

Der neue Liebling der Parteilinken, die New Yorker Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez, darf am Dienstag genau eine Minute sprechen. Eingerahmt von Super-Realos wie dem Fraktionsführer der Demokraten im Senat Chuck Schumer und dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton. Elizabeth Warren findet sich im Vorprogramm für Kamala Harris am Mittwoch wieder, auf deren Posten als Vizekandidatin Bidens sie aktiv gehofft hatte.

Die Senatorin aus Kalifornien schreibt als erste schwarze „Veep“-Kandidatin Geschichte, gehört aber nicht wie einige der afroamerikanischen Mitbewerberinnen zum linken Flügel der Partei. Der designierte Präsidentschaftskandidat, den die Partei am Dienstag in einer virtuellen Abstimmung auf den Schild heben wird, braucht nicht – wie 2016 bei der Wahl Hillary Clintons – mit lautstarken „Buh“-Rufen enttäuschter Linker zu rechnen. Die Progressiven stellen ihre Enttäuschung über den Ausgang der Vorwahlen bewusst hinter dem Ziel zurück, Donald Trump am 3. November zu schlagen. Mit einer außer Kontrolle geratenen Pandemie und Massenprotesten nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd, verspürt die Partei eine fast existenzielle Dringlichkeit. Zudem machte Bidens einst als blutleer kritisierte Spitzenkandidatur für viele Demokraten plötzlich Sinn.

Der 77-jährige Biden nutzte die Quarantäne im Keller seines Hauses in Delaware, seinen Teil zu einem Burgfrieden mit den Progressiven beizutragen. Er heuerte Wahlkampfstrategen aus dem linken Flügel an und rückte inhaltlich weiter nach links. Nirgendwo wird das deutlicher als bei der Übernahme ambitionierter Ziele aus dem unter anderem von Sanders propagierten „New Green Deal“, der stärkeren Regulierung der Finanzindustrie und der Einwanderungspolitik. Das Team des Kandidaten habe Raum für einen programmatischen Linksruck ausgemacht, so der ehemalige Chefstratege Barack Obamas im Weißen Haus, David Axelrod. „Weil Biden als Moderater gesehen wird.“

Darüber hinaus gibt es für die überwältigende Mehrheit der Amerikaner nach Ansicht von Analysten im Moment ohnehin nur ein Thema: die Pandemie mit rund 5,4 Millionen Infizierten und fast 170 000 Toten. Covid-19 fielen auch die Parteitage von Demokraten und Republikanern zum Opfer. Die Demokraten hatten den für Juli in Milwaukee im Wechselwähler-Staat Wisconsin geplanten Parteitag erst nach hinten verschoben und kurz darauf abgesagt. Biden und Harris werden sich aus dem „Chase Center“ in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware melden. Wie alle anderen Redner des viertägigen Parteitreffens weitgehend ohne Publikum.

Biden mit Vorsprung

Die demokratische Strategin Stephanie Cutter strickte mit Ricky Kirshner, der Erfahrung aus der Produktion der „Super-Bowl“-Halbzeitshow hat, ein stark verdichtetes Programm. „Wir sind praktisch von 20 Stunden Sendezeit von unseren Parteitagen mit allen Fernsehanstalten vor Ort auf sieben bis acht Stunden geschrumpft“, beschreibt Sanders ehemaliger Wahlkampfmanager Jeff Weaver die Arbeit der Planer.

Interessierte können den virtuellen Parteitag über Live-Streams auf der Webseite der Demokraten verfolgen. Die Nachrichtenkanäle schalten zwischen 20 und 22 Uhr zu, die großen Sender nur für die letzte Stunde. Niemand weiß, ob sich so etwas wie Enthusiasmus erzeugen lässt oder die Amerikaner überhaupt zuschalten werden. Bei allen Unwägbarkeiten muss sich Biden keine Sorge machen. Der Burgfrieden zwischen den Flügeln hält. Was gewiss auch zum nationalen Vorsprung im Umfrage-Mittel von „Real Clear Politics“ von 7,7 Prozentpunkten gegenüber Trump beigetragen hat.

