Gespräche stecken fest

Brüssel.Die Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt zwischen der EU und Großbritannien hängen am seidenen Faden. Die Gespräche würden scheitern, wenn die EU ihre Position vor allem beim Knackpunkt Fischereirechte nicht „wesentlich“ verändere, zitierten britische Medien am Sonntag Regierungskreise in London. Es werde wahrscheinlicher, dass kein Abkommen gelinge. Dennoch sollen die Verhandlungen am Montag weitergehen.

EU-Unterhändler Michel Barnier sprach am Sonntagnachmittag von einem „entscheidenden Moment“. Die EU wolle weiter ein faires, auf Gegenseitigkeit bedachtes und ausgewogenes Abkommen. „Wir respektieren die Souveränität des Vereinigten Königreichs, und wir erwarten dasselbe“, schrieb Barnier auf Twitter. Beide Seiten müssten eigene Gesetze erlassen und eigene Gewässer kontrollieren können. „Und wir sollten beide handeln können, wenn unsere Interessen auf dem Spiel stehen.“

Am Sonntagabend hieß es aus britischen Regierungskreisen: „Die Verhandlungen bleiben schwierig, und es gibt weiterhin deutliche Unterschiede.“ Doch werde erwartet, dass die Verhandlungen an diesem Montag weitergehen. Das bestätigte auch die EU-Kommission. dpa

