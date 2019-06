Gesucht: Neue Königsmacher

Berlin.Emmanuel Macron (41) weiß, wen er an der Spitze der Europäischen Union vorstellen könnte: Angela Merkel (64). „Wenn sie will, würde ich sie unterstützen“, sagte der französische Staatspräsident vor einer Woche. „Wir brauchen eine starke Persönlichkeit.“ Doch daraus wird nichts. Die Bundeskanzlerin zeigte sich nach dem EU-Gipfel in der Vorwoche sogar regelrecht verärgert darüber, dass ihr

...