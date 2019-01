Gesucht: Politiker ohne großes Ego

Deutschland braucht nach Ansicht des Trierer Bischofs Stephan Ackermann (Bild) mehr Politiker, die sich erkennbar für das Gemeinwohl einsetzen. „Mein Wunsch wäre, dass Menschen in der Politik sind, denen man anmerkt: Nicht ihr Ego steht im Vordergrund“, sagte Bischof Ackermann in Trier. „Diese Politikertypen brauchen wir mehr: Wo man wirklich spürt, denen geht es nicht um sich, sondern sie stellen sich zurück für den Dienst am Gemeinwohl.“ Es sei gut, wenn es Parteien gebe, die sich von der christlichen Botschaft inspirieren ließen. Dies müsse aber „immer im Respekt vor Andersdenkenden“ geschehen. dpa

