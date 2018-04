Gesuchter Syrer stellt sich

Anzeige

Berlin.Zwei Tage nach einem antisemitischen Angriff auf einen jungen Israeli und seinen Begleiter in Berlin hat sich der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt. Gestern sei der 19-Jährige beim Landeskriminalamt erschienen, sagte ein Polizeisprecher. Der mutmaßliche Täter ist demnach ein Flüchtling aus Syrien.

Derweil erklärte der attackierte 21-Jährige in einem Interview der Deutschen Welle, er sei kein Jude, sondern in einer arabischen Familie in Israel aufgewachsen. Ein Freund habe ihn gewarnt, man sei in Deutschland nicht sicher, wenn man eine Kippa trage. Das habe er nicht geglaubt, erklärte der Mann weiter. dpa