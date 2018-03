Geteiltes Echo

Anzeige

Mannheim/Schwetzingen.Die Entscheidung der Essener Tafel, vorerst keine neuen Migranten mehr als Bedürftige aufzunehmen, hat eine bundesweite Debatte ausgelöst. Auch in der Region ist die Meinung geteilt. „Das ist ein absolut falscher Ansatz“, sagt Hubert Mitsch, Leiter der vom Deutschen Roten Kreuz getragenen Tafeln in Mannheim, Hockenheim und Edingen-Neckarhausen. Das Ziel der Tafel sei es, Lebensmittel an Bedürftige egal welcher Herkunft abzugeben. Vor Ort könnten bisher alle Kunden versorgt werden.

Klaus Stürmer, Leiter des Tafelladens „Appel + Ei“ in Schwetzingen, sagt: „Wir nehmen hier jeden Bedürftigen nach Nachweis auf, egal welcher Herkunft, Religion, Hautfarbe oder Sexualität.“ Der Andrang sei zwar hoch, in seinem Bereich gebe es aber keine Wartelisten.

Auch bei der Viernheimer Tafel, die im katholischen Sozialzentrum untergebracht ist, kommen alle Nationalitäten zum Zuge. Tafel-Leiterin Anne kann verstehen, dass die Essener Kollegen eine Entscheidung treffen mussten, wenn sie am Rande ihrer Kapazitäten angekommen seien – „das hat nichts mit Rassismus zu tun“, kritisiert sie die aktuelle Diskussion. Zingldpa/bur/fhm/kaba