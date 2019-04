Gewalt nimmt in Berlin zu

Berlin.Bedrohungen, Beschimpfungen, Beschädigungen oder Gewalt: Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias) beklagt eine starke Zunahme judenfeindlicher Vorfälle in Berlin. 2018 zählte die vom Senat geförderte nichtstaatliche Institution 1083 entsprechende Zwischenfälle. Das waren 14 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Damals wurden 951 antisemitische Vorfälle gezählt. Besonders besorgniserregend in dem Zusammenhang sei fortschreitende Gewaltbereitschaft und Verrohung, sagte Rias-Projektleiter Benjamin Steinitz. So habe sich die Zahl gemeldeter tätlicher Angriffe von 18 auf 46 mehr als verdoppelt. Auch die Zahl der registrierten Bedrohungen sei erheblich um 77 Prozent gestiegen: von 26 auf 46. Hinzu kämen 43 Sachbeschädigungen nach 42 im Jahr zuvor. Den größten Anteil an den registrierten Taten haben solche mit verletzendem Verhalten, etwa Beleidigungen in sozialen Netzwerken. dpa

