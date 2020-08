Gewalt und Fälschungsvorwürfe

Minsk.Nach dem Ende der Präsidentenwahl in Belarus (Weißrussland) ist es am Sonntagabend in mehreren Städten des Landes zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Tausende Menschen versammelten sich auf zentralen Plätzen, um gegen Wahlfälschungen zu demonstrieren. In sozialen Netzwerken wurden Videos veröffentlicht, die etwa in der Hauptstadt Minsk zeigten, wie Polizisten auf Menschen einschlugen. Passanten attackierten daraufhin die Sicherheitskräfte, um Festnahmen zu verhindern. In Minsk setzten die Beamten Leuchtgranaten ein, um die Menschen zu vertreiben.

Den Videos zufolge waren allein in der Hauptstadt schätzungsweise 10 000 Menschen im Zentrum unterwegs. Autos hupten auf den Straßen. Die Sicherheitskräfte sperrten viele Metro-Stationen ab. Bürger berichteten, dass das Internet landesweit nicht funktionierte. Hundertschaften wurden am Präsidentenpalast zusammengezogen.

Polizei setzt Tränengas ein

Die Polizei nahm viele Demonstranten fest. Eine genaue Zahl lag zunächst nicht vor. Die Menschenrechtsorganisation Wesna sprach am Abend von zunächst mehr als 50 Festnahmen. Es soll auch viele Verletzte gegeben haben.

Auch in anderen Städten des Landes gab es Proteste. In der Stadt Baranawitschy, südwestlich von Minsk, zählten Beobachter bis zu 10 000 Demonstranten. Die Polizei habe auch Tränengas eingesetzt. In Brest im Westen der Ex-Sowjetrepublik gingen die Sicherheitskräfte ebenfalls hart gegen friedliche Demonstranten vor.

Staatliche Meinungsforscher hatten zuvor einen Sieg von Staatschef Alexander Lukaschenko prognostiziert, der die ehemalige Sowjetrepublik seit mehr als einem Vierteljahrhundert mit harter Hand regiert und als „Europas letzter Diktator“ gilt. Er soll angeblich 79,9 Prozent der Stimmen erhalten haben. Die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja soll nur 6,8 Prozent der Stimmen eingesammelt haben.

Der Stab der bei der Stimmabgabe umjubelten Oppositionspolitikerin teilte nach Auszählung der ersten Stimmen jedoch mit, dass die 37-Jährige in mehreren Wahllokalen im Land deutlich gewonnen habe. Tichanowskaja will keine Niederlage anerkennen. Das sagte ihre Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagabend. „Es kann keine Anerkennung eines solchen Wahlergebnisses geben“, so Sprecherin Anna Krasulina. Es sei damit zu rechnen gewesen, dass die staatlichen Meinungsforscher Lukaschenko rund 80 Prozent der Stimmen zuschreiben würden. „Das ist fern jeder Realität.“

Der 65-jährige Präsident hatte zuvor mit dem Einsatz der Armee gedroht. Der Staatsagentur Belta zufolge sagte er: „Es kann keine Rede davon sein, dass mit dem morgigen Tag im Land Chaos und Bürgerkrieg ausbrechen. Es gerät nichts außer Kontrolle. Das garantiere ich.“

Im Internet kursierten Dutzende Videos über Manipulationen und Klagen von Bürgern über Verstöße. Verbreitet war demnach, dass Wahlzettel mit dem Kreuz für Lukaschenko schon vorher ausgefüllt waren. Deshalb lag die Wahlbeteiligung unabhängigen Beobachtern zufolge in Minsk stellenweise bei mehr als 100 Prozent.

Die Opposition bezweifelt, dass Lukaschenko eine Abstimmung ohne Fälschungen gewinnen kann. Tichanowskaja hat die Unterstützung von anderen nicht zur Wahl zugelassenen Oppositionskandidaten – nicht nur von ihrem Mann Sergej, einem regierungskritischen Blogger, auch vom früheren Banken-Chef Viktor Babariko. Beide sitzen in Haft wegen Anschuldigungen, die als politisch inszeniert gelten.

Die meisten Wahllokale schlossen am Sonntag um 20 Uhr Ortszeit. In Minsk wurde die Stimmabgabe verlängert, weil viele Menschen ihre noch nicht hatten wählen können. Wahlleiterin Lidija Jermoschina sagte, dass nicht genügend Stimmzettel verfügbar gewesen seien, niemand habe mit einer solchen Wahlbeteiligung gerechnet.

„Belarus hat noch nie einen solchen Zulauf an den Wahlurnen gesehen. Das ist Ausdruck für den starken Wunsch nach Veränderung“, sagte die Politologin Maryna Rakhlei. Viele 40- bis 50-Jährige hätten erstmals überhaupt abgestimmt. dpa

