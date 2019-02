Gewerkschaft erhöht Druck

Berlin.Kurz vor der voraussichtlich entscheidenden Verhandlungsrunde im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst am Donnerstag erhöhen die Gewerkschaften den Druck. In weiten Teilen Deutschlands machten Beschäftigte gestern in Kundgebungen auf ihre Belange aufmerksam. Heute ist eine zentrale Kundgebung vor dem Landtag in Düsseldorf geplant, bei der Verdi-Chef Frank Bsirske und der Bundesvorsitzende des Beamtenbunds dbb, Ulrich Silberbach, reden wollen.

In Norddeutschland gab es gestern ganztägige landesweite Warnstreiks, an denen sich Beschäftigte zahlreicher Hamburger Behörden sowie 1800 Beschäftigte sämtlicher Landesverwaltungen in Schleswig-Holstein beteiligten. Etwa 1200 Arbeitnehmer nahmen in Nordrhein-Westfalen an Warnstreiks an den Unikliniken teil. In Stuttgart gingen noch einmal rund 1200 Angestellte der Länder für mehr Geld auf die Straße. Verdi-Landeschef Martin Gross sagte in Stuttgart: „Wir erwarten diese Woche ein abschlussfähiges Angebot.“ Nach Angaben der Gewerkschaft GEW unterstützten auch einige hundert angestellte Lehrer die Ausstände im Südwesten. dpa

