Gezielte Anschläge mit dem Auto

Berlin.Der mutmaßliche Täter des Anschlags auf der Berliner Stadtautobahn vom Dienstagabend hatte nach Einschätzung der Behörden ein extremistisches Motiv. „Nach jetzigem Stand der Erkenntnisse gehen wir von einem islamistischen Anschlag aus“, sagte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Mittwoch. Es gebe aber auch „Hinweise auf eine psychische Labilität“, teilten die Berliner Generalstaatsanwaltschaft und die Polizei gemeinsam mit. Der 30-jährige Iraker wurde festgenommen und am Abend vorläufig in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes ermittelt.

Der Täter hatte mit seinem Auto Fahrzeuge gerammt und sechs Menschen verletzt. Der mutmaßliche Angreifer habe „quasi Jagd“ auf Motorradfahrer gemacht, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner; die Kollisionen seien als gezielte Anschläge zu werten. Ein Motorradfahrer habe schwerste Verletzungen erlitten. Zwei weitere Zweiradfahrer seien erheblich verletzt worden, sagte Generalstaatsanwältin Margarete Koppers.

Der Iraker ist laut Staatsanwaltschaft in Deutschland geduldet. Koppers sagte: „Er ist seit 2018 als Verdächtiger mehrerer Körperverletzungen und eines Angriffs auf Vollstreckungsbeamte erfasst worden.“ Zeitweise sei er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht worden.

Vor der Tat veröffentlichte der mutmaßliche Fahrer im Internet Hinweise darauf. dpa

Donnerstag, 20.08.2020