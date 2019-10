Giffey darf Doktortitel behalten

Berlin.Familienministerin Franziska Giffey (SPD, Bild) darf ihren Doktor-Titel behalten und damit auch ihren Ministerposten. Die Freie Universität Berlin (FU) teilte am Mittwoch mit, dass das Präsidium einstimmig beschlossen habe, Giffey für ihre Dissertation eine Rüge zu erteilen, den Grad „Doktorin der Politikwissenschaft“ aber nicht zu entziehen. Die Entscheidung sei nach eingehender Prüfung gefallen. „Frau Dr. Giffey wurde am heutigen Mittwoch über die Entscheidung informiert“, teilte die FU mit.

Die Freie Universität Berlin (FU) hatte seit Februar auf Giffeys eigene Bitte hin ihre Doktorarbeit geprüft. Dabei ging es darum, ob die SPD-Politikerin abgeschrieben oder nicht korrekt zitiert hat. Plagiatsjäger der Website „VroniPlag“ hatten auf Dutzende Unregelmäßigkeiten in der Arbeit hingewiesen und später festgestellt, dass sogar auf mehr als jeder dritten Seite Plagiatstext zu finden sei. Die FU kam zu dem Schluss, dass es in der Dissertation zwar Mängel gebe, dass das Gesamtbild die Entziehung des Doktorgrades aber nicht rechtfertige. Die Ministerin hatte ein bewusstes Plagiat zurückgewiesen und gesagt, sie habe die Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen verfasst. Die SPD-Politikerin hatte von 2005 bis 2009 im Bereich Politikwissenschaft am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin promoviert. Ihre Arbeit verfasste sie zum Thema „Europas Weg zum Bürger – Die Politik der Europäischen Kommission zur Beteiligung der Zivilgesellschaft“. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.10.2019