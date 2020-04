Giffey für Teil-Öffnung

Berlin.Bundesfamilienministerin Franziska Giffey bringt in der Corona-Krise eine Öffnung von Spielplätzen ins Gespräch – insbesondere in Städten. Alle Kinder bräuchten Bewegung und freies Spiel, sagte die SPD-Politikerin am Montag in Berlin. Man müsse darüber reden, inwieweit eine teilweise Öffnung möglich sei, etwa mit einer begrenzten Zahl von Kindern. An die Bundesländer appellierte sie, möglichst überall Familien von Kitagebühren zu entlasten. Auch sollte für Kinder von Alleinerziehenden die Notbetreuung geöffnet werden. Am Montag hatte eine Arbeitsgruppe von Bund, Ländern und Experten über ein Konzept beraten, wie die Kinder-Tagesbetreuung wieder in Gang kommen kann. Es sei um einen Hygieneplan und pädagogische Fragen gegangen, sagte Giffey. Derzeit gibt es eine Notbetreuung für jüngere Kinder, der Zugang dazu ist vom Beruf der Eltern abhängig – etwa für Ärzte, medizinisches Personal oder Feuerwehr. dpa

