Giffey neue Grünkohlkönigin

Berliner Schnauze trifft auf Oldenburger Platt: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat das Amt der Oldenburger Grünkohlkönigin übernommen. Die SPD-Politikerin löste den Grünen-Bundesvorsitzenden Robert Habeck ab, der den Posten traditionsgemäß nach einem Jahr abgeben musste. „In Oldenburg gilt eben doch noch das Rotationsprinzip“, erläuterte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) beim „Defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten“ in der Landesvertretung Niedersachsens in Berlin. „Als kleines Mädchen habe ich mich gefragt, wie das wohl ist, Prinzessin zu sein – nun bin ich sogar Königin“, sagte Giffey. Lange habe sie überlegt, wie royal denn ihre Rede werden solle. „Ich bin letztlich zu dem Schluss gekommen: gar nicht. Ich bin Berlinerin und in diesem Sinne keine „von und zu“. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020