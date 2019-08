Giffey: Weiter Beteiligung an Kitas

Berlin.Der Bund will sich nach den Worten von Familienministerin Franziska Giffey (SPD) auch über 2022 hinaus finanziell an der frühkindlichen Bildung in Kitas beteiligen. Auf längere Sicht gehe es um gleiche Chancen für alle Kinder in Stadt und Land, Nord und Süd, Ost und West sowie um gleichwertige Lebensverhältnisse bundesweit, sagte Giffey am Dienstag in Berlin anlässlich einer Zwischenbilanz zum Gute-Kita-Gesetz.

Seit Anfang des Jahres schließt der Bund mit den Ländern Verträge über finanzielle Leistungen zum Ausbau der Kindertagesstätten ab. Inzwischen seien mit acht der 16 Bundesländer Verträge abgeschlossen worden. Die anderen folgten bis Herbst, sagte Giffey. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.08.2019