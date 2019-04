Giffey will neues Gesetz

Berlin.Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will noch in diesem Jahr eine Novelle des Jugendschutzgesetzes auf den Weg bringen. Angesichts der Herausforderungen und Risiken durch neue Online-Kommunikationskanäle müssten die rechtlichen Rahmenbedingungen dringend geändert werden, sagte Giffey gestern in Berlin bei der Vorstellung des aktuellen Lageberichts „Islamismus im Netz 2018“. Dazu zählten sichere Voreinstellungen in Online-Chats, leicht zugängliche Melde- und Hilfesysteme oder klare Alterskennzeichnungen.

Experten aus den Bereichen Islamismus-Prävention und Deradikalisierung berichteten, Islamisten hätten zuletzt erfolgreich Themen wie die Debatte über ein vermeintliches Kopftuch-Verbot im öffentlichen Raum und den Rückzug von Mesut Özil aus der Fußball-Nationalmannschaft missbraucht, um online neue Kontakte zu knüpfen. Giffey sagte, Lehrer und Sozialarbeiter sollten die Symbolik des radikalen Islamismus kennen. „Ich habe oft all diese Symbole gesehen, über die wir hier sprechen“, berichtete sie aus ihrer Zeit als Bezirksbürgermeisterin im Berliner Bezirk Neukölln. dpa

