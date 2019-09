Giftiges Klima im Bundestag

Berlin.Zwei Botschaften gab es am Donnerstag rund um das Klimapaket der Bundesregierung: zum einen die Bereitschaft der Koalition zu Gesprächen mit der Opposition und zur Nachbesserung. Und demgegenüber zum anderen die ziemlich schroffe Kritik der Grünen und der FDP, deren Zustimmung im Bundesrat gebraucht wird. Man werde den Ländern das Paket nicht nach dem Motto „Friss oder stirb“ vorlegen, sagte Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) in der sehr kontroversen ersten Bundestagsdebatte über die Vorschläge der Koalition. „Wir müssen uns aufeinander zubewegen.“

Wo das konkret geschehen könnte, hatte die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer zuvor in einem Interview angedeutet: Beim CO2-Preis von zehn Euro je Tonne. Die SPD habe sich einen höheren Preis vorstellen können, sagte Dreyer. „Es ist nicht an uns gescheitert.“ Überraschend sagte allerdings auch CDU-Mann Brinkhaus, dass er den Einwand, der Preis sei zu niedrig, „sehr ernst“ nehme. Der geringe CO2-Preis für Benzin, Diesel und Heizöl in der ersten Phase des Emissionshandels ist ein Hauptkritikpunkt der Grünen, aber auch vieler Wissenschaftler. Er würde Benzin lediglich um drei Cent je Liter verteuern und hätte kaum eine Lenkungswirkung weg von der Verbrennung fossiler Energie.

Angesichts der harten und mühsamen Verhandlungen in der letzten Woche verteidigten die Redner der Koalition ihr Konzept jetzt insgesamt erstaunlich geschlossen. Das „Grundaxiom“ sei es gewesen, den Klimaschutz nicht gegen die Menschen, sondern mit ihnen zu machen, sagte Brinkhaus, sagte ähnlich auch Umweltministerin Svenja Schulze (SPD). Durch den langsamen Preisanstieg sollten die Bürger die Möglichkeit bekommen, sich auf die Entwicklung einzustellen.

Brinkhaus: Jährliche Debatte

Alexander Dobrindt (CSU) wies die Kritik der Fachwelt zurück: „Wir sind hier kein Lehrstuhl, sondern haben Verantwortung für die ganze Gesellschaft.“ Der SPD-Umweltexperte Matthias Miersch hob die jährliche Kontrolle der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen durch das Klimakabinett als „riesigen Erfolg“ hervor. Da komme „richtig Druck auf den Kessel“. Brinkhaus legte noch einen Vorschlag oben drauf: Der Bundestag solle künftig ebenfalls jährlich über die Einhaltung der Klimaschutzziele durch die einzelnen Ministerien debattieren, ähnlich wie in den Haushaltswochen über den Etat, regte er an. Bei der Opposition stieß all das auf wenig Gegenliebe. Anton Hofreiter, Fraktionschef der Grünen, sprach von einem „Paketchen“ und sagte, es könne „keine Basis sein für einen nationalen Klimakonsens“. Mit zehn Euro Einstiegspreis für die Tonne CO2 erziele man keinerlei Wirkung. Als Hofreiter allerdings meinte, die Koalition habe die bisherigen Beschränkungen für den Solarausbau nur „ein wenig“ angehoben, erntete er lautstarken Protest vor allem der SPD-Umweltpolitiker. Tatsächlich wollen Union und SPD die bisherige Deckelung des Sonnenstroms ganz beenden. Dass sie bei der Windkraft nun bundesweit einen Abstand von 1000 Metern zur nächsten Siedlung einführen wollen, erregte ebenfalls den Zorn des Grünen. Das sei de facto die „Abschaffung der Windkraft“, schimpfte Hofreiter. Miersch hielt ihm vor, dass das von den Grünen in etlichen Bundesländern genauso verabredet worden sei.

CO2-Preis verfassungswidrig?

Nach dieser Debatte sieht es noch nicht nach einem Kompromiss mit den Grünen im Bundesrat aus. Allerdings liegen derzeit nur Eckpunkte und noch keine konkreten Gesetze vor. Auch mit der FDP dürfte es schwierig werden. Die Liberalen halten das gewählte Modell der CO2-Bepreisung für verfassungswidrig und beklagen bei der E-Mobilität eine mangelnde Technologieoffenheit und „Fixierung auf die Batterie“, so Fraktionschef Christian Lindner.

Mit der AfD gibt es wohl keine Kompromissmöglichkeiten. Ihre Redner sprachen von „Hysterie“ und „Klimawahn“. AfD-Mann Karsten Hilse bezeichnete den emotionalen Auftritt der Umweltaktivistin Greta Thunberg in New York als „typische Ausdrucksweise eines am Asperger-Syndrom leidenden Kindes“. Was mit Thunberg geschehe, sei im Grunde „Kindesmissbrauch“. Im Plenum gab es daraufhin erregte Zwischenrufe von allen Seiten. „Ihr Beitrag spricht für sich, ich wünsche ihm große Verbreitung“, sagte Lindner zu dem AfD-Mann, nachdem der auch noch gesagt hatte, der Klimawandel sei seit Millionen von Jahren ein natürliches Phänomen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019