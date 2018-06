Giftlabor in Köln: Polizei durchsucht weitere Wohnungen

Anzeige

Köln (dpa) - Nach dem Fund von hochgiftigem Rizin in einem Hochhaus in Köln hat die Polizei am Freitagmorgen mehrere leerstehende Wohnungen in dem Gebäude durchsucht.

Neben Polizei und Bundeskriminalamt waren nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch Experten des Robert Koch-Instituts vor Ort. Auch die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot an. Der Einsatz soll im Zusammenhang stehen mit dem Fund einer größeren Menge des tödlichen Giftes Rizin im selben Haus. Mehrere Einsatzkräfte trugen Schutzkleidung.

Nach dpa-Informationen werden die leerstehenden Wohnungen durchsucht, um auszuschließen, dass dort möglicherweise ebenfalls Rizin oder rizinhaltige Substanzen gelagert haben könnten. Nach einem Bericht des Südwestrundfunks (SWR) passten die Schlüssel des verhafteten Tunesiers für mehrere Wohnungen in dem Gebäude. Das Haus wurde abgesperrt, aber nicht evakuiert, berichtete eine dpa-Reporterin.