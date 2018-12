Gipfel gegen den Rückstand

Nürnberg.Der Mittelständler Cewe will künstliche Intelligenz nutzen, um Fotobücher künftig schöner zusammenstellen zu lassen. Beim Großunternehmen Bosch ist unterdessen der intelligente Feuermelder in Arbeit, der mit Kameras arbeitet. Er soll einen Adventskranz von einem beginnenden Brandherd zuverlässig unterscheiden können, indem er die Situation im Raum wirklich versteht.

Nützliche Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) sind heute schon in vielen deutschen Unternehmen im Einsatz, wie gestern auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung in Nürnberg schnell klar wurde. Ebenso klar war, dass diese Anwendungen erst den Anfang einer längeren Entwicklung markieren. „Wir wollen, dass Deutschland in der KI eine Spitzenposition aufbaut“, sagte Herbert Zeisel, Abteilungsleiter für digitalen Wandel im Forschungsministerium.

Die Bundesregierung hat den zweitägigen Digitalgipfel dieses Jahr zum ersten Mal unter ein einzelnes Thema gestellt: Alles dreht sich um künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnik für die Industrie der kommenden Jahrzehnte. Heute werden Kanzlerin Angela Merkel und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU) hier die KI-Strategie der Regierung offiziell vorstellen. Gestern waren Fachleute aus Industrie, Ministerien und IT-Beratung dagegen noch unter sich.

Schlechtes Zeugnis

Auf dem Gipfel herrschte diesmal ein besonderes Gefühl der Dringlichkeit. Zahlreiche Studien zeigen Deutschlands Rückstand im Vergleich zu den USA und den Technik-nationen Asiens. Auch skandinavische Länder schneiden regelmäßig besser ab. Während sich in China schon neun von zehn Unternehmen aktiv mit KI beschäftigen, ist es in Deutschland nur die Hälfte, hat die Unternehmensberatung BCG herausgefunden. „China profitiert davon, dass die Unternehmen dort vergleichsweise jung und agil sind“, sagt BCG-Deutschlandchef Carsten Kratz. In Deutschland neigen sie dagegen zur Trägheit. Es sei zwar noch nicht alles verloren – aber ab jetzt seien Anstrengungen nötig, um wieder aufzuholen. Cewe und Bosch mit ihrem KI-Engagement sind derzeit die Vorreiter, nicht die Normalität.

Der Bundesregierung ist der Handlungsbedarf bewusst – deshalb auch der eigene KI-Gipfel. In ihrem „Monitoring-Report Wirtschaft Digital 2018“ bewertet sie jährlich die IT-Fitness der heimischen Unternehmen. Deutschland liegt bei der digitalen Leistungsfähigkeit unter den untersuchten Ländern im Mittelfeld hinter den USA, Südkorea, Großbritannien und Finnland. Umfragen der Regierung bestätigen, dass nur eine kleine Minderheit der Unternehmen plant, sich mit dem Thema KI zu beschäftigen.

Missverständnisse lähmen

Zum Teil könnten diese Ergebnisse auch mit dem Verständnis der Begriffe zu tun haben. Das Wort ist unkonkret: Die einen verwenden es für jede halbwegs gescheite Software, die nicht bei der ersten Änderung eines Parameters gleich mit einer Fehlermeldung abbricht. Viele heutige KI-Anwendungen betreffen beispielsweise Muster- und Spracherkennung, die vielen nach kurzer Zeit schon selbstverständlich geworden ist. Die Öffentlichkeit erwartet eher einen menschenähnlichen Verstand, mit dem eine Konversation möglich ist – wie das Computer in Film und Fernsehen vormachen. Typisch deutsch – und schon vom Namen her weniger glamourös – ist dagegen die Plattform Lernende Systeme (PLS). Vom Forschungsministerium ins Leben gerufen, bringt sie Firmen und Wissenschaftler zusammen. „Wir sind da stark, wo es um Produktion geht, das ist die Chance, KI im eigenen Land zu machen“, sagt Frank Riemensperger von der Unternehmensberatung Accenture, der zum Vorstand der PLS gehört.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.12.2018