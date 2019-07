Glückwünsche und Kritik

Als „historischen Tag für unser Europa“ hat CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer Ursula von der Leyens Wahl gewürdigt. „Sie kommt aus der politischen Mitte, baut Brücken und streitet für die Einheit Europas. Wir werden ihre proeuropäische Agenda nach Kräften unterstützen“, hieß es in einer Erklärung.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratulierte: „Sie übernehmen Ihr Amt als Präsidentin der Europäischen Kommission in einer besonders herausfordernden Zeit, in der die Bedeutung der europäischen Einigung vielfach in Zweifel gezogen wird.“ Auch die Grünen gratulierten – äußerten aber gleichzeitig Kritik. Dass die CDU-Politikerin erst kurz vor ihrer Wahl zentrale Themen zur Sprache gebracht habe, zeige, „wie kontraproduktiv die Hau-Ruck-Aktion des Rates gegen das Europäische Parlament war“, so die Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck. dpa

