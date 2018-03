Granate auf US-Botschaft geworfen

Anzeige

Podgorica.Auf die US-Botschaft in dem kleinen Adriastaat Montenegro ist ein Anschlag verübt worden. Verantwortlich dafür soll ein 43-jähriger Serbe sein, wie verschiedene Medien in der Hauptstadt Podgorica gestern übereinstimmend unter Berufung auf die Polizei berichteten. Zuvor hatte die Regierung mitgeteilt, ein Unbekannter habe kurz nach Mitternacht eine Handgranate in den Garten der US-Botschaft geschleudert und sich dann selbst mit einer zweiten Granate in die Luft gesprengt. Während einige Zeitungen unter Bezug auf die Behörden von einem Selbstmord sprachen, meldeten andere, der Tod des Mannes sei auf den unsachgemäßen Umgang mit der zweiten Handgranate zurückzuführen. Das Botschaftsgebäude sei nicht beschädigt worden, hieß es.

Kleinstaat zwischen den Fronten

Der mutmaßliche Angreifer stamme aus der serbischen Stadt Kraljevo und habe in Podgorica gewohnt, berichteten die Medien weiter. Der ehemalige Geheimdienstler und Soldat sei 1999 von dem im Kriegsverbrechertribunal in Den Haag gestorbenen früheren serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic für besondere Verdienste ausgezeichnet worden. Das sei auf seiner Facebook-Seite zu sehen. In Montenegro stellen die Serben etwa die Hälfte der nur 620 000 Einwohner. Sie hatten sich gegen die Abtrennung Montenegros von Serbien im Jahr 2006 ausgesprochen und stehen meist in Opposition zur montenegrinischen Regierung.

Der kleine Adriastaat steht seit langem zwischen den politischen Fronten. Im letzten Sommer wurde das Land trotz großen Widerstandes der Serben in die Nato aufgenommen, obwohl es traditionell sehr enge Beziehungen zu Russland hat. Im Umfeld dieses Beitritts hatte US-Vizepräsident Mike Pence das Land besucht und alle Staaten der Region gedrängt, ihre Beziehungen zu Russland zu lösen, um sich dem Westen zuzuwenden. Ob dieser politische Hintergrund mit dem Anschlag zu tun hat, war gestern offen.