Gratis-Beförderung rechtens

Karlsruhe.Wenn andere in Urlaub fliegen, sind sie im Dienst: „Sky Marshals“ sollen im Notfall für Sicherheit an Bord sorgen. Die Aufpasser in Zivil reisen unerkannt mit – dafür müssen Airlines vollständig aufkommen. Ein Mehr an Sicherheit darf auch mehr kosten, entschied gestern der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe und wies eine Millionenklage der Lufthansa als unbegründet zurück.

Was sind „Sky Marshals“?

Die Flugsicherheitsbegleiter – so ihr offizieller Name – sind bewaffnete Bundespolizisten, die notfalls Terrorangriffe an Bord verhindern sollen. Sie werden seit den Anschlägen vom 11. September 2001 regelmäßig eingesetzt. Wie viele es sind, verrät die Bundespolizei nicht. Zum Start war von 200 Mann die Rede.

„Sky Marshals“ sind speziell ausgebildet und müssen bestimmte Kampftechniken beherrschen. „Rambos“ sind aber nicht gefragt. Die geheimen Aufpasser sollen vor allem eines sein: stressresistent und psychisch stabil, hieß es vonseiten der Polizei. Ob und wie oft „Sky Marshals“ bislang tätig wurden, bleibt geheim.