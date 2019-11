Greenpeace bringt CDU ein C zurück

Das am Donnerstag in Berlin aus dem Logo der CDU geklaute C ist wieder da – zumindest als Kunststoffnachbildung: Am Freitagmorgen erschien ein als überdimensionales rotes C verkleideter Aktivist vor den Türen des Leipziger Congress Center und bat um Akkreditierung für den CDU-Parteitags – allerdings vergeblich.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hatte einen Tag zuvor das echte C an der Berliner Parteizentrale entfernt. Am Freitag rollten mehrere Aktivisten dann über dem Eingang des Leipziger Congress Center ein riesiges Transparent aus mit der Aufschrift: „CDU sollst das Klima schützen“. Dann ließen sie das C fallen, so dass der Schriftzug „DU sollst das Klima schützen“ entstand. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.11.2019