Greenpeace protestiert gegen Fischerei in der Nordsee

Doggerbank.Aus Protest gegen zerstörerische Fischerei haben Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace Felsbrocken in die Nordsee geworfen. Die Steine sollen eine Barriere bilden und das Fischen mit schweren Netzen am Meeresboden behindern. Greenpeace stuft dies als besonders schädlich für das Ökosystem ein. Die Aktion fand an der Sandbank Doggerbank statt, einer geschützten Region der Nordsee östlich von England. Man werde die Steine entfernen, wenn Großbritannien geeignete Maßnahmen für den Schutz der Meere aufstelle, so Greenpeace. Die britische Umweltbehörde teilte mit, man wolle strengere Schutzmaßnahmen ergreifen. Der Austritt aus der EU und die Kontrolle über die Gewässer werde dies erleichtern. Die Fischerei gilt in den Verhandlungen über einen Handelspakt als strittiges Thema. dpa

