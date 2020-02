Grenell geht in die USA

Washington.US-Präsident Donald Trump holt seinen loyalen Botschafter in Berlin nach Washington: Richard Grenell (Bild) wird vorübergehend zusätzlich Geheimdienstkoordinator im Weißen Haus. Damit wird der Top-Diplomat, der in Berlin mit scharfer Kritik an der deutschen Regierungspolitik angeeckt ist,eine Schlüsselposition in Trumps Umfeld besetzen. „Rick hat unser Land äußerst gut repräsentiert, und ich freue mich darauf, mit ihm zu arbeiten“, schrieb der Präsident am Mittwochabend (Ortszeit) auf Twitter.

Seinen bisherigen Posten soll er aber behalten. Das führt zu der kuriosen Situation, dass der US-Botschafter in Deutschland zumindest für einige Monate seinen Arbeitsplatz in Washington haben wird. Er löst Geheimdienstkoordinator Joseph Maguire ab, der im August Dan Coats ersetzt hatte – aber nur vorübergehend. Weil Maguire nicht vom US-Senat bestätigt wurde, muss er am 12. März ausscheiden. Grenell soll nun ebenfalls nur geschäftsführend die Geheimdienste betreuen, bis über die Neubesetzung der Stelle entschieden ist. dpa (BILD: dpa)

