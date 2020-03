Grenzen bleiben offen

Brüssel.Die Grenzen zwischen den EU-Mitgliedstaaten sollen offen bleiben. Darauf haben sich die Innen- und Justizminister der Gemeinschaft am Freitag in Brüssel verständigt. „Wir brauchen koordinierte, verhältnismäßige und effiziente Maßnahmen an den inneren Grenzen“, sagte EU-Innen-Kommissarin Ylva Johansson nach dem Treffen.

Konkret wolle die Union nun so vorgehen: An den Außengrenzen werden Einreisekontrollen durchgeführt. Ein nachweislich infizierter Reisender könne zurückgewiesen und die Einreise verweigert werden. Zwischen den Mitgliedstaaten soll die Europäische Kommission auf Antrag einer Regierung prüfen, ob eine Grenzschließung den neuen Leitlinien entspricht, die noch am Freitag veröffentlicht wurden.

Die Einführung von Gesundheitsuntersuchungen an den Übergängen soll jede Regierung auch ohne Genehmigung durchführen können. Einen pauschalen Einreisestopp für Ausländer lehnt die EU ab. ds

