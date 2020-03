Grenzöffnung alarmiert EU-Spitze

Brüssel/Athen.Die Eskalation an der griechisch-türkischen Grenze hat die EU völlig unvorbereitet erwischt. Noch am gestrigen Montag tat sich die Europäische Kommission schwer, den Eindruck mangelnder Vorbereitung zu verwischen. Zwar gab es eine erste Solidaritätsadresse in Richtung Athen. Außerdem reisen am Dienstag die drei Präsidenten Ursula von der Leyen (Kommission), Charles Michel (Rat) und David Sassoli (Parlament) an die griechische Grenze, wo sich je nach Quelle zwischen 10 000 und 80 000 Menschen regelrecht aufgestaut haben.

Aber auch das ist nur eine halbe Reaktion, denn eigentlich hatte von der Leyen ohnehin einen Besuch bei dem südlichen EU-Nachbarn geplant – allerdings auf der völlig überlasteten Insel Lesbos. Nur langsam kam seit Samstag der Apparat in Bewegung. Die Kommissionspräsidentin und der EU-Ratspräsident telefonierten mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan – ohne Ergebnis. Der bulgarische Ministerpräsident Bojko Borissow lud sich für Montagabend selbst zum Abendessen in Ankara ein, um zwischen Erdogan und der EU zu vermitteln.

Man wolle, so bestätigte ein Regierungssprecher in Sofia, „Handlungen erörtern, die zur Bewältigung der Krise und zum Stopp des Migrationsdrucks beitragen“. Währenddessen wurden die EU-Außenminister für Donnerstag zu einer Sondersitzung nach Brüssel beordert. Die Innenminister der Gemeinschaft sollen vermutlich am Freitag folgen.

Frontex spricht Warnung aus

Das klingt nicht gerade nach großer Eile, obwohl die dringend nötig wäre. Denn die EU-eigene Grenzschutzagentur Frontex schickte den politischen Spitzen der EU schon am Wochenende ein Papier, in dem es offen heißt, es seien „Massenmigrationsströme“ in Richtung Europa zu erwarten. Ein Stopp des „massenweisen Zustroms von Menschen“ in Richtung Griechenland sei schwierig. Frontex akzeptierte inzwischen die Bitte der griechischen Regierung nach Unterstützung. Bisher waren 60 Experten der Grenzschutzagentur an der türkisch-bulgarischen Grenze und ein noch kleineres Kontingent an den Übergängen zu Griechenland stationiert. Beide sollen in diesen Tagen massiv aufgestockt werden. Frontex verfügt derzeit über 1500 Mitarbeiter.

Eine von der Brüsseler Kommission vorgeschlagene Erhöhung der Einsatzkräfte zur Sicherung der Außengrenzen auf 10 000 Mann bis Ende 2020 hatten die EU-Innenminister im Vorjahr abgelehnt und auf 2027 verschoben. Von der Leyen betonte gestern: „Unsere Priorität ist, Bulgarien und Griechenland alle nötige Unterstützung zu geben, um die Situation vor Ort zu bewältigen.“ Das Verhalten der Türkei wies die Kommissionspräsidentin scharf zurück. Zwar erkenne sie an, dass das Land am Bosporus mit Blick auf die Migranten und Flüchtlinge in einer schwierigen Situation sei. „Aber was wir jetzt sehen, kann nicht die Antwort oder Lösung sein.“

Tatsächlich hat Brüssel viel zu lange daran festgehalten, dass es sich bei der Ankündigung Erdogans, er werde die Grenzen öffnen, um eine jener Drohungen handeln würde, an die man sich in Brüssel gewohnt habe. Ein Fehler, denn unter dem Eindruck des Todes von über 30 Soldaten Ankaras durch russische Luftangriffe im syrischen Idlib hatte Erdogan die Nato um Unterstützung gebeten. Die verweigerte nicht nur jede Militärhilfe, sondern verurteile Ankara auch noch. Das dürfte, so sind sich Beobachter einig, der Auslöser für Erdogans Grenzöffnung gewesen sein. Ankara will den Druck auf Europa erhöhen.

In sozialen Netzwerken sorgte am Montag unterdessen ein Video eines angeblich vom griechischen Grenzschutz erschossenen syrischen Migranten für Aufsehen. Die Regierung in Athen bezeichnete den Inhalt umgehend als falsch. „Das Video ist ... fake news“, twitterte Regierungssprecher Stelios Petsas. Er warnte davor, auf „die türkische Propaganda“ hereinzufallen. Dagegen gab es auf Twitter Hinweise, die für die Echtheit des Videos sprechen. Zu sehen ist, wie sich eine Gruppe aufgeregt sprechender Männer um einen augenscheinlich getöteten jungen Mann versammelt. Das leblose Opfer hat Blut im Gesicht. Die prominente arabische TV-Journalistin Jenan Moussa schrieb auf Twitter, das 22 Jahre alte Opfer aus Aleppo sei von Gummigeschossen des griechischen Grenzschutzes tödlich getroffen worden. (mit dpa)

Dienstag, 03.03.2020