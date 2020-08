Grenzpolizei teilweise rechtswidrig

München.Die Rechtsgrundlage für die vor zwei Jahren wiedereingeführte bayerische Grenzpolizei verstößt teilweise gegen die Verfassung. Das teilte der bayerische Verfassungsgerichtshof am Freitag bei der Urteilsverkündung in München mit. Zugleich betonte Gerichtspräsident Peter Küspert, dass es keine verfassungsrechtlichen Zweifel an der generellen Wiedereinführung der Grenzpolizei gebe. Einzig die in Artikel 29 des Polizeiaufgabengesetzes beschriebenen Aufgaben würden in Teilen gegen das Rechtsstaatsprinzip verstoßen. Denn der unmittelbare Grenzschutz sei einzig Aufgabe des Bundes.

Für die Kläger, die Landtagsfraktion der Grünen, und ihre Vorsitzende Katharina Schulze ist das Urteil trotz der Differenzierung ein Erfolg: „Jetzt darf Markus Söder zwar das weiterhin bayerische Grenzpolizei nennen“, sagte sie nach der Verkündung in München. Diese sei aber „nur noch eine leere Hülle, weil all das, was er will, was diese Polizei hätte machen dürfen, darf sie höchstrichterlich nicht“. Der „Etikettenschwindel der Staatsregierung“ sei damit entlarvt.

Grüne lehnen Grenzkontrollen ab

Statt bei der Grenzpolizei sollten die dortigen Beamten besser die Kollegen im ganzen Land unterstützen, sagte Schulze. Innereuropäische Grenzkontrollen sollte es in einem vereinten Europa ohnehin nicht geben. Auch die SPD im Landtag erklärte, es sei gut, dass „dem bayerischen Sonderweg nun endlich Einhalt geboten wird“. Die Staatsregierung und die CSU-Landtagsfraktion sehen das völlig anders: „Im Kern ändert das an der Arbeit der Grenzpolizei nichts. Wir können in dem vollen Umfang, wie wir das in den letzten zwei Jahren getan haben, weiterarbeiten“, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU). dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.08.2020