Greta Thunberg jetzt „Botschafterin des Gewissens“

Washington.Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg (im Bild mit Amnesty-Generalsekretär Kumi Naidoo) und die Protestbewegung „Fridays For Future“ haben in Washington den wichtigsten Preis von Amnesty International erhalten. Die Auszeichnung sei für „all die furchtlosen Jugendlichen, die für ihre Zukunft kämpfen“, sagte die 16-Jährige bei der Preisverleihung. Thunberg protestiert seit mehr als einem Jahr für mehr Klimaschutz. Aus ihrem wöchentlichen Schulstreik ist eine internationale Klimaprotestbewegung mit Hunderttausenden Anhängern geworden. Die Amnesty-Generalsekretärin in den USA, Margaret Huang, lobte die „Beharrlichkeit“ der Bewegung. Mit dem Ambassador of Conscience Award (Botschafter des Gewissens-Preis), ehrt Amnesty den Einsatz für Menschenrechte. dpa

