Griechen melden sich zurück

450 dieser Reformaufträge hat die Athener Regierung in den zurückliegenden Jahren verwirklicht. Nun bleibt das Land unter Beobachtung – und bekommt weitere Auflagen. Schon vor Beginn des Treffens hatten die Unterhändler ein Paket nach dem Motto „Zuckerbrot und Peitsche“ geschnürt: Aus dem dritten Hilfspaket mit einem Gesamtumfang von 86 Milliarden Euro sollen zwischen zehn und 15 Milliarden in eine Rücklage fließen, um eventuelle kurzfristige Schwankungen auszugleichen. Ab 2022 werden Kontrolleure der Geldgeber alle drei Jahre ins Land kommen, um die Bücher zu prüfen. Kann die dann jeweils amtierende Regierung nachweisen, dass sie mit den Reformen im Zeitplan liegt, winken Zuschüsse der Europäischen Zentralbank (EZB). Geplant ist, die Zinsgewinne, die die Notenbanken mit den hellenischen Staatsanleihen gemacht haben, nicht an die Geberstaaten, sondern an die Griechen auszuschütten.

Erdrückende Schuldenlast

In Sachen Schuldenerleichterungen kommt es dagegen nicht zu einem großen Wurf. Konkret ist daran gedacht, Athen einen weiteren Aufschub bei der Rückzahlung der Kredite aus dem zweiten Hilfsprogramm zu gewähren. Bisher gilt, dass Griechenland von 2023 bis 2056 die insgesamt 130,9 Milliarden Euro zurückzahlt. Nun wird der Zeitraum nach hinten verschoben – um bis zu drei Jahre. Auf mehr wollte sich Scholz nicht einlassen. Ob das reicht, um das Land zu sanieren?

Es werde in den nächsten Jahren weitere Entlastungen des hellenischen Haushaltes geben, betonten die Finanzminister – nicht nur durch die systematische Einziehung von Steuern und Einsparungen durch Kürzung von Renten sowie weiteren Leistungen. Die Hoffnung, dass all das reichen könnte, ist groß. Andererseits steht das Land derzeit mit rund 330 Milliarden Euro bei den Geldgebern in der Kreide.

