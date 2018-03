Griechenland befreit sich aus der Krise

Anzeige

Brüssel.Griechenland kann endlich wieder nach vorne sehen. Die Euro-Finanzminister zeigten sich gestern zufrieden, ein viertes Hilfspaket ist nicht mehr nötig. Athen wird ab August wieder auf eigenen Beinen stehen. „Sie haben einen großartigen Job gemacht“, lobte Eurogruppen-Chef Mario Centeno bereits vor dem Treffen der 19 Finanzminister der Währungsunion die Griechen. Noch einmal soll es demnächst eine Überweisung von Brüssel an die Hellenen geben: 6,7 Milliarden stehen als letzte Tranche auf dem Programm.

„Griechenland erledigt mit beeindruckender Konsequenz seine Hausaufgaben“, fasste die CDU-Europa-Abgeordnete Ingeborg Gräßle die Beobachtungen der Haushaltsexperten des Europäischen Parlaments zusammen. Tatsächlich sind inzwischen selbst jene Reformen in Gang gekommen, die die Athener Regierung lange hinausgezögert hatte. Dazu gehört ein voll digitalisiertes Einwohnermelderegister, mit dem Betrug zulasten der staatlichen Rentenversicherung bekämpft werden soll.

Inzwischen steht auch das Katasterwesen, um die Eigentumsrechte an 39 Millionen Grundstücken zu erfassen – eine wichtige Voraussetzung nicht nur für die steuerliche Veranlagung, sondern auch für Investoren, die Grund und Boden erwerben wollen. Dafür könnten dem Land jedoch neue Probleme drohen – und das ausgerechnet im wichtigsten Wirtschaftszweig, dem Tourismus. Seit dem 1. Januar 2018 müssen Urlauber und andere Gäste eine Schlafsteuer zwischen 50 Cent und vier Euro pro Person und Nacht zahlen. Das hat die Preise in die Höhe getrieben. Nach einem fünfjährigen Boom in den beliebten Feriengebieten (2017 kamen immerhin 26 Millionen Besucher) droht nun erstmals ein Einbruch auf 24,6 Millionen. Auch wenn es bei Kreuzfahrten einen leichten Zuwachs geben dürfte, kann der das Minus an Land wohl nicht ausgleichen.