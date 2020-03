Grippe so gefährlich wie Corona?

Wie viele Menschen sind in dieser Saison in Deutschland bislang an der Grippe gestorben und wie viele am neuen Coronavirus?

In Deutschland wurden bislang 202 Grippetote gezählt. Damit verläuft die Saison 2019/20 sehr mild. In der letzten außergewöhnlich starken Saison 2017/18 starben hierzulande sogar mehr als 25 000 Menschen. Am Coronavirus sind in Deutschland bislang zwei Personen gestorben (Stand Montagabend).

Ist Corona so viel ansteckender als die Grippe?

Nein, auch das kann man nicht sagen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht zwar davon aus, dass das neue Coronavirus etwas ansteckender ist. Aber insgesamt ähneln sich die beiden Krankheiten – Grippe sowie Covid-19 – sehr. Beide sind nach derzeitiger Datenlage ähnlich ansteckend und ähnlich tödlich. Der allergrößte Teil der Patienten, mehr als 95 Prozent, übersteht in beiden Fällen eine Infektion.

Warum herrscht dann so eine Aufregung um das Coronavirus?

Der große Unterschied zur Grippe: Das Coronavirus ist ein neuartiges Virus. Es trifft die Menschheit völlig unvorbereitet. Das heißt, unsere Immunsysteme sind darauf nicht vorbereitet. Experten gehen daher davon aus, dass sich hierzulande 60 bis 70 Prozent der Menschen anstecken werden. Ähnliches wäre auch bei einer Grippe-Pandemie durch ein völlig neues Grippevirus möglich gewesen. Bei der „normalen“ saisonalen Grippe aber können sich viele gar nicht infizieren, etwa weil sie geimpft sind oder schon einmal in ihrem Leben an dem gerade zirkulierenden Virustyp erkrankt waren. Das schafft eine gewisse, so genannte Herdenimmunität. Außerdem sind Ärzte und Pflegekräfte zu einem großen Teil geimpft, können also weiterhin die Patienten versorgen. An Covid-19 erkranken hingegen auch die dringend benötigten Angestellten in den Krankenhäusern.

Was passiert, wenn sich viele Menschen gleichzeitig infizieren?

Sollte sich Covid-19 ungebremst ausbreiten, droht eine Überlastung des Gesundheitssystems. Derzeit gehen Experten davon aus, dass es etwa 20 Prozent der Infizierten, vor allem Ältere und Vorerkrankte, so schwer treffen wird, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die 28 000 Betten auf den deutschen Intensivstationen könnten dann knapp werden. Sollte sich die Krankheit aber langsam – über rund zwei Jahre – ausbreiten, kann das Gesundheitswesen dies auffangen.

