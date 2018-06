Groko-Streit um Baukindergeld

Anzeige

Berechtigte Familien bekommen für den Kauf einer Wohnung oder den Bau eines Hauses 1200 Euro pro Kind und Jahr – über einen Zeitraum von zehn Jahren –, also 12 000 Euro bei einem und 24 000 Euro bei zwei Kindern. Die Kinder müssen unter 18 sein und Zuhause wohnen. „Nach dem Einzug in die selbst genutzte Immobilie muss die Meldebestätigung vorgelegt werden“, heißt es in der Vorlage. Eine Sprecherin Seehofers betonte, man werbe im parlamentarischen Verfahren noch für eine Ausweitung der Quadratmeterzahl. Scharfe Kritik kam aus der Unionsfraktion. „Die Beschränkung ist ungerecht und sorgt für unnötige Bürokratie. Die meisten Familien, gerade auf dem Land, würden vom Baukindergeld ausgeschlossen“, sagte der haushaltspolitische Sprecher Eckhardt Rehberg (CDU). Das widerspreche dem Koalitionsvertrag. „Lebensfremd ist zudem die Beschränkung ab dem dritten Kind auf zehn Quadratmeter pro Kind. Solche kleinen Kinderzimmer werden heute gar nicht mehr gebaut.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.06.2018