Große Lust aufs Regieren

Mannheim.Über das Thema Kanzlerkandidatur sprechen sie bei den Grünen derzeit nicht so gerne. Von einem gewissen Personenkult können sie sich aber nicht freimachen. Es habe „unterschiedliche Anläufe“ gebraucht, um sie endlich nach Baden-Württemberg zu bekommen, sagt die Landesvorsitzende Sandra Detzer am Samstagnachmittag im Kulturhaus in Mannheim-Käfertal über die Hauptrednerin. 400 Mitglieder aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sollen dort über das neue Grundsatzprogramm diskutieren, aber sie sind auch wegen Annalena Baerbock gekommen. „Sie strahlt weit über die Grünen-Familie hinaus“, sagt die Heidelbergerin Detzer über die Bundesvorsitzende. Baerbock stehe für inhaltliche Sattelfestigkeit, für Tatendrang und Optimismus.

40 Jahre nach der Gründung kommen an diesem Nachmittag Anhänger einer Partei zusammen, die mit sich im Reinen ist. Mit 95 000 hat die Mitgliederzahl einen Höchststand erreicht. Per Handzeichen gibt gut die Hälfte der Gäste an, dass sie nach 2016 eingetreten ist. Aber einige im Saal sind auch schon seit den 80ern dabei. Umwelt- und Klimabewusstsein liegen im Trend, Flügelkämpfe bleiben derzeit aus, Umfragen versprechen der Öko-Partei konstant mehr als 20 Prozent. An elf von 16 Landesregierungen sind die Grünen bereits beteiligt. Fehlt nur noch der Schritt an die Macht im Bund.

Protest von Baumschützern

Man habe „Bock auf Besser“, sagt Baerbock flapsig in einem Video zum neuen Grundsatzprogramm. „Bock auf Regieren“, ließe sich das vielleicht auch nennen. „Wir sind grüner als je zuvor, weil wir viel, viel mehr verändern können“, ruft Baerbock im Kulturhaus. Dafür will sie ehrgeizige Ziele mit dem Anspruch verbinden, in die Breite der Bevölkerung zu wirken. Die Transformation in eine klimagerechte Gesellschaft ist für sie eine Generationenaufgabe. Sie betont aber auch: „Klimaschutz muss für alle funktionieren, für die Rentnerin wie für den Stahlarbeiter.“ Es gehe nicht darum, den Menschen zu verändern – vielmehr müsse das System verändert werden.

Ihren Mitgliedern gibt Baerbock allerdings auch mit auf den Weg, sich nicht ausschließlich auf den ökologischen Markenkern zu konzentrieren. „Es ist wichtig, dass wir uns in der Außen- und Friedenspolitik wieder einschalten“, mahnt sie zum Beispiel. Das kleine Wort „wieder“ ist durchaus interessant – weist es doch darauf hin, dass ihre Partei aus Baerbocks Wahrnehmung bei diesem Thema bisher eher ausgeschaltet war.

Nach der Rede der Vorsitzenden geht es um die Arbeit am neuen Grundsatzprogramm, das die Partei im Herbst bei einer Bundesdelegiertenkonferenz in Karlsruhe beschließen will. Wo es da noch Diskussionsbedarf gibt, ist gar nicht so leicht auszumachen: Die Gespräche über Details in kleineren Gruppen finden ohne die Presse statt. Streitpunkte wollen oder können viele Mitglieder auf Nachfrage nicht benennen. Doch es gibt sie. Die Mannheimer „Bürger gegen den Kahlschlag“ verteilen vor der Halle offene Briefe an die Grünen-Mitglieder. Sie wollen verhindern, dass in Mannheim viele Tausend Bäume gefällt werden – für den von der grünen Landesregierung geförderten Hochwasserschutz. Andere Parteien im Gemeinderat hätten Anträge für den Erhalt der Bäume gestellt, sagt Sabine Jinschek. „Aber von den Grünen gab es bisher nur Lippenbekenntnisse.“

In Baden-Württemberg führt die Öko-Partei seit bald neun Jahren die Regierung, das bringt zwangsweise Konflikte mit sich. Beim Windkraftausbau hinke ausgerechnet der Südwesten hinterher, findet Conny Kunkis, die aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis nach Mannheim gekommen ist. Auch das Landeswahlrecht müsse dringend reformiert werden, um mehr Frauen in die Parlamente zu bringen. „Zum Regieren gehört es dazu, Kompromisse zu machen“, sagt Claus Schmidt, Grünen-Mitglied aus Nürtingen. „Das mussten wir in Baden-Württemberg schon lernen.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.01.2020