„Großer Wunsch nach Stabilität“

Anzeige

Auch bei der Parlamentswahl im November 2015 schnitt Erdogans AKP in Deutschland überproportional gut ab. Bei der nun anstehenden Wahl könnte das Votum der im Ausland lebenden Türken bei einem knappen Ausgang durchaus entscheidend sein. Nach letzten Umfragen gilt es keinesfalls als sicher, dass Erdogan gleich im ersten Wahlgang wiedergewählt wird.

Neben sozio-kulturellen Gründen – viele in Deutschland lebende Türken stammen aus ländlichen Gebieten in der Türkei, in denen Erdogan traditionell viel Zuspruch erfährt – spielt Experten zufolge auch die Situation in Deutschland eine Rolle dafür, dass der türkische Staatschef hier in der Vergangenheit immer wieder erfolgreich Stimmen sammelte.

„Wenn sich eine Gruppe, dort, wo sie lebt, diskriminiert fühlt, ist sie eher anfällig für nationalistische und patriotische Parolen aus ihrem Herkunftsland“, sagt Politikwissenschaftler Thomas König von der Universität Mannheim. Umgekehrt könne man davon ausgehen, dass der Zuspruch für Erdogan bei den Türken in Deutschland nicht so groß wäre, wenn diese über mehrere Generationen hinweg hier gut integriert wären.

Erdogan spreche hierzulande vor allem Wähler an, die eine „konservative-religiöse Lebensweise“ pflegten, glaubt unterdessen Talat Kamran, Leiter des Mannheimer Instituts für Integration und interreligiösen Dialog. „Und der Wunsch nach Stabilität in der Türkei ist groß“.

Die Mannheimer Linke-Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut fordert alle türkischen Staatsbürger in Deutschland auf, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. „Es geht um die Zukunft der Demokratie in der Türkei.“ Viele Wahlberechtigte seien aber eingeschüchtert und trauten sich nicht, ihre politische Haltung „offen kundzutun.“ Seit dem Putschversuch in der Türkei und dem rigorosen Vorgehen Erdogans gegen Kritiker sei bei den Türken in Deutschland die Angst groß, offen über Politik zu sprechen, sagt auch Nordrhein-Westfalens Integrationsstaatssekretärin Serap Güler.

Eine „geduckte Stimmung“ und verbreitete Sorge vor Denunzierung beklagt Osman Okkan vom KulturForum TürkeiDeutschland. Viele befürchteten, als angebliche Anhänger der verbotenen PKK oder der Gülen-Bewegung zu Terroristen abgestempelt zu werden. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.06.2018