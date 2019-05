Grüne Lust und die Last des Erfolgs

Haben Grund zum Jubeln: Sven Giegold (l.) und Robert Habeck. © dpa

Berlin.Am Wahlabend kannte der Jubel der Grünen kaum Grenzen. Wer sich am Tag danach in der Partei umtat, bekam häufig einen Begriff zu hören: „Demut“. Auch von Robert Habeck. „Alle unsere Erwartungen wurden übertroffen. Das macht uns demütig“, meinte der Parteichef am Montag vor Journalisten. Bei der Europawahl haben die Deutschen maßgeblich mit dafür gesorgt, dass die Grünen im EU-Parlament von der sechs- zur viertstärksten Kraft aufgestiegen sind.

Und im Stadtstaat Bremen ist abgesehen von einer sehr unwahrscheinlichen großen Koalition keine Regierungsbildung ohne die Grünen mehr möglich. Aber was mindestens genauso zählt: Die Grünen vermochten ihre ohnehin schon guten Umfragewerte noch zu toppen. Bei früheren Wahlen lief es meist umgekehrt: starke Umfragen, schwaches Ergebnis. Dass dieser Trend gebrochen werden konnte, hat drei Gründe. Erstens: Der Klimaschutz, die Paradedisziplin der Grünen, hat politisch Hochkonjunktur. Mit der Schülerbewegung „Fridays for Future“ nahm das Thema zuletzt noch einmal richtig Fahrt auf.

Ruhe und Geschlossenheit

Zweitens: Die Sozialdemokraten sind weiter im freien Fall. Allein bei der Europawahl machten fast 1,3 Millionen vormalige SPD-Wähler ihr Kreuzchen bei den Grünen.

Drittens: Mit den neuen Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck kehrten Ruhe und Geschlossenheit in die Partei ein. „In den letzten eineinhalb Jahren haben wir es geschafft, nicht mehr um uns selber zu kreisen“, brachte es der Europa-Spitzenkandidat Sven Giegold auf den Punkt. Angesichts dieser höchst vorteilhaften Gemengelage scheint Habecks Sorge berechtigt zu sein, dass manche Grüne die Bodenhaftung verlieren könnten.

Ein Mega-Erfolg kann schließlich auch zur Last werden. Habeck deutete das bereits an: „Alle wissen, dass wir jetzt liefern müssen.“ Man habe große Hoffnungen geweckt. Sie zu erfüllen, sei aber derzeit ein Ding der Unmöglichkeit, räumte eine erfahrene Grünen-Parlamentarierin hinter vorgehaltener Hand ein.

Tatsächlich bleiben die Grünen die kleinste Partei im Bundestag. Politisch durchsetzen lässt sich da kaum etwas, obgleich Giegold herausstellte, dass sich die Grünen nicht mit „Symbolpolitik“ bei der C02-Reduktion abspeisen ließen. Immerhin sitzt man in neun von 16 Bundesländern mit am Kabinettstisch. Und über den Bundesrat lässt sich zweifellos Druck für die Umsetzung der Klimaschutzziele ausüben.

