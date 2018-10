Grüne Mehrheitsbeschaffer

Brüssel.Belgien wird grüner. Das ist eine der Lektionen, die die Wähler in dem zehn Millionen Einwohner großen Land am Sonntag der Politik erteilt haben. In der frankophonen Wallonie etablierten sich die Grünen ebenso als zweitstärkste politische Kraft wie in der flämischen Hauptstadt Antwerpen.

Es bleibt aber immer noch Bart de Wever, der alle Blicke auf sich zieht. Der 47-jährige flämische Politiker ist nicht nur seit 2013 regierender Bürgermeister von Antwerpen, sondern auch Chef jener nationalen Neuen Flämischen Allianz (N-VA), die sich lange für eine Abtrennung und Autonomie des größten belgischen Landesteils stark gemacht hatte. Aber am Sonntag musste der populäre Politiker lange auf die erlösende Nachricht warten: Spürbare Verluste bescheren ihm zwar nur 23 der 56 Sitze im Stadtrat. Dennoch kann er im Amt bleiben. Denn de Wever führt eine Stadtregierung aus Liberalen und Christdemokraten – ein Bündnis, um den rechtsnationalen Vlaams Belang (Flämische Belange) von der Macht in Antwerpen fernzuhalten. Das wird ihm gelingen, auch wenn diese Koalition nun über nur 28 Sitze verfügt. Für eine Regierungsmehrheit sorgen die Grünen: Sie sind der Star dieser Kommunalwahl – in allen Landesteilen.

Dennoch geht de Wever als Parteichef gerade ein hohes Risiko ein. In dem flämischen Ort Ninove hat eine Liste namens Forza Ninove fast 40 Prozent der Stimmen geholt, obwohl sie als Ableger der Rechtsnationalen bekannt ist. Es ist ein Einzelfall. Denn landesweit ging die Unterstützung für die Rechten zurück. Der N-VA-Chef will jedoch allen bisherigen Bekenntnissen zum Trotz eine Koalition mit den Rechtspopulisten von den Parteigremien prüfen lassen. Es wäre ein Tabubruch. Schließlich galt der Vlaams Belang, der aus dem 2004 verbotenen und extrem ausländerfeindlichen Vlaams Blok hervorgegangen ist, bisher als Partner, auf den man sich nicht einlässt.

Auch Kommunisten legen zu

Christdemokraten, Liberale und Sozialisten mussten zwar keine erdrutschartigen Verluste hinnehmen. In der frankophonen Wallonie bleiben die Sozialisten sogar die stärkste politische Kraft – sie kamen landesweit hochgerechnet auf 25 Prozent. Aber das ist das schwächste Ergebnis, das die Partei je erzielte. Dafür gibt es einen anderen Trend: Belgien wird grün. In mehreren Brüsseler Gemeinden stellen Groen (Flämisch) oder Ecolo (wallonisch) nun die kommunalen Regierungschefs. In Städten avancierte die Partei zur zweitstärksten Kraft.

Doch es gibt einen weiteren Gewinner: die kommunistische PTB. Die legte vor allem in alten Industrieregionen zu. In Charleroi wurden die Tiefroten Nummer zwei im Stadtrat. Auch in Mons und Lüttich legten sie um bis zu zehn Prozent zu.

Eine ähnliche Entwicklung gab es bei den gleichzeitigen Parlamentswahlen in Luxemburg: Die dort seit 2013 regierende Dreierkoalition aus Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen kann mit einer Mehrheit von 31 der 60 Sitze im Parlament weiterregieren – dank der Grünen, die von 10,1 auf 15,1 Prozent der Stimmen und von sechs auf neun Mandate zulegten. (mit dpa)

