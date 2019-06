Grüne setzen sich auf Platz zwei fest

Mannheim.Ist der Höhenflug der Grünen jetzt gestoppt oder gibt es Luft nach oben? In der Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen bleibt die Partei in der Sonntagsfrage bei 27 Prozent. „Von Stagnation würde ich nicht sprechen. Die Grünen konnten die vergangene Umfrage bestätigen – und da haben sie um sechs Punkte zugelegt“, sagt Andrea Wolf von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen.

AKK auf dem drittletzten Rang

Mit anderen Worten: Die Grünen mischen die alten Volksparteien weiter auf. „Bei denen hat sich nichts geändert. Die SPD hat noch immer keinen Vorsitzenden, und in der CDU geht die Debatte über die Tauglichkeit von Annegret Kramp-Karrenbauer als Kanzlerkandidatin weiter“, sagt die Wahlforscherin.

Für die Grünen läuft es dagegen prächtig. „Sie haben ein Führungsduo, das gut funktioniert. Die politische Ausrichtung der Partei ist pragmatisch“, erklärt Wolf. Die Grünen profitieren aber nach ihrer Analyse auch vom passenden Umfeld. „Die Themen Klima- und Umweltschutz sind bei den Deutschen zurzeit die wichtigsten. Die einzige Partei, der sie bei diesem Thema eine große Kompetenz zusprechen, sind aber die Grünen. Das verleiht ihnen eine zusätzliche Schubkraft“, meint die Wahlforscherin.

Bei der Beurteilung der zehn wichtigsten Spitzenpolitiker übernimmt Angela Merkel (CDU) wieder die Spitzenposition von Robert Habeck. Die Bundeskanzlerin ist auf der Skala von plus fünf bis minus fünf mit einem Wert von plus 1,4 die beliebteste Politikerin, der Parteichef der Grünen kommt auf plus 1,3. Nicht erholen kann sich CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die nach ihrem Absturz bei minus 0,1 bleibt und damit auf dem drittletzten Platz landet. Die ehemalige SPD-Partei- und Fraktionschefin Andreas Nahles, die aus der Politik ausgestiegen ist, fällt nun ans Ende der Rangliste – und damit sogar noch hinter Innenminister Horst Seehofer (CSU), der ja schon immer mit seiner Art polarisierte.

Kramp-Karrenbauers Tauglichkeit als Kanzlerkandidatin wird inzwischen von einer großen Mehrheit der Bevölkerung (64 Prozent) und der eigenen Anhängerschaft (60 Prozent) angezweifelt. Es gibt aber auch keine richtige Alternative zu AKK. Auf Nachfrage nur unter denjenigen, die sich gegen ihre Kanzlerkandidatur aussprechen, können mit 67 Prozent (CDU/CSU-Anhänger: 48) die meisten nicht sagen, wer an ihrer Stelle das Rennen um die Kanzlerschaft antreten soll. 19 Prozent (36) sprechen sich für Friedrich Merz aus, jeweils zwei Prozent wünschen sich bei dieser vorgabenfreien Frage Armin Laschet (NRW-Ministerpräsident), Merkel, Seehofer, Gesundheitsminister Jens Spahn oder CSU-Chef Markus Söder. Ein Prozent nennt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble.

Vor diesem Hintergrund sieht Wahlforscherin Wolf das Ergebnis bei der Frage, ob die Grünen kanzlerfähig sind, positiver als es auf den ersten Blick erscheint. Zwar glauben 55 Prozent, dass die Grünen nicht das Zeug dafür haben, den Kanzler zu stellen. „Aber immerhin können sich das 42 Prozent vorstellen. Dies ist ein ordentlicher Wert. Richtig interessant wird es aber erst, wenn die Grünen einen Kanzlerkandidaten präsentieren“, sagt Wolf.

