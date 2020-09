Grüne sollen sich bewegen

Andreas Scheuer will beschlossene Sanktionen für Raser abmildern. © dpa

Berlin.Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dringt auf eine Lösung im Streit um schärfere Sanktionen für Raser und fordert dafür Bewegung der Grünen in den Ländern. Nach wochenlangem Gezerre soll sich der Bundesrat an diesem Freitag erneut mit Änderungen der Straßenverkehrsordnung (StVO) befassen. Seit Ende April droht der Führerscheinentzug, wenn man innerorts 21 Kilometer pro Stunde (km/h) zu schnell fährt oder außerorts 26 km/h zu schnell. Dies hatte der Bundesrat in eine umfassende StVO-Novelle hineingebracht.

Die Regelung wurde wegen eines Formfehlers aber außer Vollzug gesetzt. Strittig ist nun, ob nur der Fehler behoben werden soll oder ob auch die schärferen Sanktionen abgemildert werden. Verkehrs- und Innenausschuss der Länderkammer empfehlen, dass Fahrverbote bei den genannten Tempoverstößen unter anderem nur vor Schulen und Kitas und im Wiederholungsfall binnen eines Jahres drohen sollen. dpa

