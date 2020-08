Grüne zeigen sich ruhig

Annalena Baerbock und Robert Habeck, Bundesvorsitzende der Grünen. © dpa

Berlin.Die Grünen bleiben dabei, dass sie sich erst im kommenden Jahr für die nächste Bundestagswahl personell aufstellen wollen. Zum Auftakt einer Klausurtagung des Parteivorstands in Berlin stellte die Vorsitzende Annalena Baerbock am Montag klar, dass es bei den zweitägigen Beratungen nicht um eine Spitzen- oder Kanzlerkandidatur gehen werde: „Wir stecken mitten in einer Pandemie, deswegen werden wir auf dieser Klausur jetzt nicht um uns selbst kreisen und irgendwelche Spitzenkandidaturfragen angehen.“

Die SPD hat mit Olaf Scholz als erste Bundestagspartei einen Kanzlerkandidaten ins Rennen geschickt. Baerbock und ihr Co-Vorsitzender Robert Habeck betonten, dass sie sich nicht aus der Ruhe bringen lassen wollen. Die Grünen fühlten sich in ihrem „Kurs der strategischen Ruhe“ bestätigt, sagte Habeck. „Wir sehen die Nervosität der anderen.“

Baerbock betonte, dass die Corona-Bekämpfung im Mittelpunkt stehen müsse. Es müsse „Schluss sein mit dem Auf-Sicht-Fahren der Bundesregierung.“ Man müsse vorausschauende Politik machen. „Einfach weiter sich durchwurschteln wird nicht funktionieren.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.09.2020