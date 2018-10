Grünen Spitzenpolitiger Al-Wazir mit besten Imagewerten - Bouffier als Ministerpräsident

Image von Spitzenpolitikern

Die Grünen punkten bei den Sympathiewerten deutlich mit ihrem Spitzenpolitiker Tarek Al-Wazir. Er kommt auch weit über Parteigrenzen hinaus bei den hessischen Bürgern anm während Volker Bouffier (CDU) und Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD) weitaus mehr polarisieren. Die Mehrheit wüncht sich Bouffier als Ministerpräsidenten. Die wichtigsten Themen, die die Hessen bewegen, sind Schule und Bildung sowie Wohnungsmarkt und Mieten. Das Flüchtlingsthema folgt erst auf Platz drei.

Mannheim.Neben der besten Note bei der Zufriedenheit mit den parlamentarischen Kräften punkten die Grünen mit ihrem Spitzenpersonal: Beim Ansehen auf der +5/-5-Skala liegt Tarek Al-Wazir mit 1,7 (2013: 0,8) klar vor den Spitzenkandidaten von CDU und SPD. Neben viel Zustimmung unter den grünen Anhängern (3,0) profitiert Al-Wazir hierbei auch von seinem deutlich positiven Image sowohl in der CDU- als auch in der SPD-Anhängerschaft. Der CDU-Ministerpräsident und der SPD-Herausforderer polarisieren dagegen stärker, was mit ihre eher mäßigen Imagewerte erklärt: Volker Bouffier (CDU) wird zwar besser bewertet als vor der letzten Landtagswahl, liegt aber mit 1,2 (2013: 0,8) deutlich unter dem Durchschnittsniveau aller Länder-Regierungschefs vor Wahlen in den letzten fünf Jahren. Während Bouffier unter CDU-Anhängern sehr gute 3,2 erreicht, wird Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD) von den SPD-Anhängern bei 2,6 verortet. Unter allen Befragten kommt Schäfer-Gümbel nur auf 0,8 (2013: 1,1) und kann sich damit, anders als die Spitzenkandidaten von CDU und Grünen, im längerfristigen Rückblick nicht verbessern.

Gewünschter Ministerpräsident

Bei der Frage nach dem gewünschten Ministerpräsidenten liegt der Amtsinhaber klar vor dem SPD-Herausforderer: 46% der Befragten wünschen sich Volker Bouffier als Regierungschef, 32% sind für Thorsten Schäfer-Gümbel. Weitere 10% sagen explizit „keinen von beiden“ und 12% wollen oder können sich nicht festlegen. Während 84% der CDU-Anhänger Bouffier präferieren, sind im SPD-Lager 77% für Schäfer-Gümbel. Unter Grünen-Anhängern sind in der Konstellation CDU- versus SPD-Kandidat 49% für Bouffier und 34% für Schäfer-Gümbel, unter FDP- und AFD-Anhängern gibt es Mehrheiten für den CDU-Kandidaten und unter Linken-Anhängern eine Mehrheit für den SPD-Kandidaten.

Themen und Parteikompetenzen in Hessen

Thematisch gibt es in Hessen eine breite Agenda, auf der konträr zum Bund oder zur Bayern-Wahl der Bereich „Flüchtlinge/Asyl/Ausländer“ nicht ganz oben steht. Mehr Relevanz messen die Hessen den Themen „Schule/Bildung“ sowie „Wohnungsmarkt/Mieten“ zu, außerdem werden bei der Frage nach den beiden wichtigsten Problemen auch die Bereiche „Verkehr/ÖPNV“ und „Umwelt/Klima/Energiewende“ relativ häufig genannt. Was die Parteikompetenzen in wichtigen Politikfeldern betrifft, setzen viele Befragte bildungspolitisch sowie beim Wohnungsmarkt auf SPD-Politik. Die CDU gilt wirtschaftspolitisch und die Grünen bei der Verkehrspolitik als führend, beim Flüchtlings-Thema liegt die CDU nur noch knapp vor den Grünen.

Die wichtigsten Probleme (max. zwei Nennungen)

- Bildung/Schule (33%)

- Wohnungsmarkt/Mieten (24%)

- Flüchtlinge/Ausländer/Asyl/Integration (18%)

- Verkehr/ÖPNV (16%)

- Umwelt/Klima/Energiewende (7%)

Parteikompetenzen

- Bildung und Schule: CDU 18%, SPD 27%, Grüne 17%, Linke 5%, FDP 7%, AfD 1%, keine Partei/weiß nicht: 25%.

- Wohnungsmarkt: CDU 15%, SPD 29%, Grüne 8%, Linke 8%, FDP 4%, AfD 1%, keine Partei/weiß nicht: 35%.

- Flüchtlinge und Asyl: CDU 24%, SPD 16%, Grüne 21%, Linke 6%, FDP 5%, AfD 8%, keine Partei/weiß nicht: 19%.

- Verkehr: CDU 19%, SPD 12%, Grüne 33%, Linke 1%, FDP 4%, AfD 1%, keine Partei/weiß nicht: 30%.

- Wirtschaft: CDU 41%, SPD 14%, Grüne 7%, Linke 1%, FDP 5%, AfD 0%, keine Partei/weiß nicht: 32%.